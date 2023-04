Marciapiedi a Gaibanella, al via le opere di rifacimento Dureranno sei settimane

Oggi (salvo imprevisti meteo) inizieranno i lavori, programmati dal Comune, per il rifacimento dei marciapiedi, su entrambi i lati, di via del Progresso, via Montessori e via Sansoni, nel centro abitato di Gaibanella. Il marciapiede verrà demolito e ricostruito con finitura in conglomerato bituminoso con miglioramento della fruibilità anche per persone disabili. Il lavoro sarà eseguito in due fasi. Prima fase: predisposizione dei nuovi plinti della pubblica illuminazione in tutte le vie interessate dal rifacimento dei marciapiedi. Seconda fase: demolizione e ricostruzione (a tratti) dei marciapiedi di via del Progresso, Montessori e Sansoni. Salvo imprevisti i lavori avranno una durata di sei settimane.