Marciapiedi di Borgo Leoni, prendono il via i lavori per quattro settimane

A partire da lunedì inizieranno i lavori, a cura del Comune, per il rifacimento del tratto di marciapiede di via Borgo dei Leoni dal palazzo del tribunale (numero civico 60) a Palazzo Balbo (numero civico 70). Durante i lavori, della durata presunta di quattro settimane (salvo imprevisti o avverse condizioni meteo) resterà garantito il regolare transito veicolare (a senso unico). Gli interventi riguarderanno il rifacimento del solo marciapiede lato palazzo tribunale - palazzo Balbo, che attualmente ha una pavimentazione in conglomerato bituminoso e verrà ricostruito con lastre di trachite veneta. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Paving stone di Trento. Nell’ambito dell’opera di riqualificazione di via Arginone, lunedì riprenderanno i lavori di riasfaltatura del tratto di carreggiata (a fondo chiuso) compreso tra la chiesa e la ferrovia. Non sono previste modifiche alla viabilità.