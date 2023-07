"Marciapiedi in uno stato pietoso Il Comune assicuri la sicurezza"

Barriere architettoniche e marciapiedi in grave stato di conservazione, soprattutto in via Vittorio Veneto. Lo segnala il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Baldolato, che chiede all’amministrazione Bernardi in una interrogazione un "piano di interventi per la sistemazione di questi ammalorati percorsi e di conoscere nel dettaglio quali siano i tratti di marciapiedi sui quali si intende intervenire al fine di garantire la dovuta sicurezza e incolumità dei cittadini". E spiega: "Da tempo si si susseguono vibranti proteste e lamentele da parte dei cittadini circa lo stato di degrado che interessa diversi marciapiedi del territorio, in alcuni tratti del tutto impraticabili come ad esempio accade sulla via Vittorio Veneto o privi di abbassamenti che consentano gli attraversamenti in sicurezza".