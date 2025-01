Marciapiedi, scontro sui lavori

L’Unione dei Comuni Valli e Delizie ha aggiudicato i lavori di rifacimento della piazza e di alcuni marciapiedi del centro di San Giovanni di Ostellato, un investimento complessivo di circa 200mila euro. Secondo il capogruppo di ’Vivi Ostellato’, è un risultato che si deve alla pressione e insistenza del gruppo di opposizione. "Nonostante le feste il nostro impegno rimane costante e finalmente possiamo dare una buona notizia", afferma trionfante il capogruppo Michele Brancaleoni. E racconta quanto fatto per ottenerlo: il 22 novembre una segnalazione al Comune senza esito; il 6 dicembre una segnalazione sull’App Comuni-Chiamo; 16 dicembre messa in sicurezza con transenne; 31 dicembre riparazione del marciapiede. Tra breve i lavori. E conclude: "Un piccolo successo targato ViviOstellato. Adesso attendiamo l’inizio lavori". Il sindaco di Ostellato, Elena Rossi, non ci sta a questa ricostruzione: "Brancaleoni si prende meriti che non sono i suoi – scandisce – I lavori per i nuovi marciapiedi e la sistemazione della piazza erano preventivati da un anno e mezzo, vale a dire prima che si insediasse il nuovo consiglio comunale, compreso il capogruppo Brancaleoni. L’appalto è stato affidato nel mese di dicembre, i lavori cominceranno a breve termine".

f. v.