Marco, 20 anni dopo. Le parole dell’assessore: "Una morte ingiusta"

"Oggi siamo in un luogo di rinascita, che porta il nome di Marco Coletta, che celebriamo a 20 anni dalla sua tragica scomparsa. Una scomparsa improvvisa ingiusta, che ha lasciato un vuoto profondo nei genitori Antonella e Daniele, che ringrazio per la determinazione nel portare avanti la sua memoria, e in chi lo ha conosciuto e amato". Così l’assessore comunale alla Sicurezza, Cristina Coletti, ha aperto la commemorazione in ricordo del giovane Marco Coletta, nel primo giorno della seconda edizione della Festa della legalità junior. Un momento di grande commozione, a cui hanno partecipato i genitori Antonella Finotti e Daniele Coletta, i quali hanno posato un mazzo di fiori davanti alla targa celebrativa che omaggia Marco nel parco a lui intitolato, ai piedi del grattacielo. "Marco Coletta – ha proseguito l’assessore Coletti – è diventato simbolo di un impegno collettivo, di una famiglia che ha saputo trasformare il dolore in testimonianza. E oggi il parco che porta il suo nome, fortemente riqualificato, è uno spazio di educazione e di futuro, per le tante famiglie e i bambini che lo frequentano". Marco, 22 anni studente di Giurisprudenza, morì nella notte del 9 settembre 2005 in via Raffanello, a Baura, finendo con l’auto nel canale, profondo 4 metri, all’epoca non protetto da guard-rail. Non aveva nè bevuto e, ancor meno assunto sostanze: quella sera era stato a una festa di balli latino americani con gli amici, si era mangiato un panino e bevuto un succo di frutto. Questo lo dirà chiaramente l’autopsia. Il guard-rail, che all’epoca qualcuno disse che "non serviva" e che "non si possono ’coprire’ tutte le strade per mancanza di fondi", venne però installato dalla Provincia – ente a cui faceva capo la via – sette mesi più tardi e oggi continua a salvare ancora vite umane.

Il viceprefetto Maddalena Della Rosa ieri ha sottolineato l’importanza di collocare questa celebrazione all’interno della Festa della legalità, "iniziativa che richiama l’impegno di voi giovani su temi che ci stanno molto a cuore, dall’educazione stradale fino all’utilizzo dei social". Un messaggio rivolto ai quasi 80 giovani delle scuole Bachelet e Roiti che hanno ascoltato con attenzione le parole di Antonella affiancata dal marito Daniele: "Portiamo avanti la testimonianza di vita e di morte di nostro figlio perché abbiamo sempre creduto tanto in quel ragazzo". Un ragazzo "che avrebbe voluto indossare una divisa, non importa quale, ed entrare nel mondo delle forze dell’ordine per far rispettare la legge", ha rivelato la mamma leggendo un messaggio spedito loro da un’amica di Marco, diventata poliziotta.

Il ricordo è stato rafforzato anche pochi minuti dopo, alla Sala Polivalente, dove il vice caposervizio de ‘Il Resto del Carlino’, Nicola Bianchi, autore del libro ‘La strada di Marco’, ha ricostruito l’intera vicenda finita alla Cedu, la Corte europea per i diritti dell’uomo. Per tutti i ragazzi presenti, al termine si è tenuto un laboratorio sulla sicurezza stradale con tre agenti della Polizia locale Terre Estensi. I quali hanno sottolineato come oltre il 97% degli schianti sulle strade sono provocati per responsabilità dell’uomo (droga, alcol, disattenzioni, uso di telefonini, velocità, etc).

Educazione stradale che è stata all’insegna anche dell’apertura, sempre ieri, al parco Giordano Bruno della prima giornata della Festa della legalità junior, promossa dal Comune in sinergia con la Regione. L’evento, dedicato alle scuole Poledrelli, ha portato i bambini a dialogare con gli agenti della Polizia locale e ad effettuare prove pratiche sui circuiti del parco. Ai due eventi della giornata, hanno partecipato in totale, quasi 150 studenti.