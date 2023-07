Marco Blanzieri nuovo segretario generale Fp Cgil di Ferrara, 'Stesso lavoro, stesso salario, stessi diritti'

L’assemblea generale della Fp Cgil di Ferrara ha eletto all’unanimità Marco Blanzieri nuovo segretario generale della categoria che rappresenta e tutela i diritti di lavoratrici e lavoratori dei servizi pubblici.

Blanzieri succede a Natale Vitali per scadenza di mandato e che andrà a ricoprire un importante incarico all’interno della Cgil Emilia Romagna. Blanzieri, ferrarese, 53 anni, infermiere diplomato alla scuola infermieri di Ferrara si è laureato all’università D’Annunzio di Chieti. Inizia a lavorare al residence service nel 1993 e viene assunto nel ‘99 dall’azienda Usl e nel 2000 dall’Azienda ospedaliero universitaria. Inizia la sua esperienza sindacale nella Fp Cgil di Ferrara nel 2006 ed entra in segreteria nel 2008 con delega alla sanità. Nel 2015 entra in segreteria regionale della Fp Cgil dell’Emilia Romagna con delega alla sanità e alla formazione. "Se posso definire uno slogan per il futuro quello è ‘stesso lavoro, stesso salario, stessi diritti per chi lavora nei servizi del welfare’ – ha dichiarato Blanzieri – la questione di genere, i giovani, la formazione e la ricerca per lo sviluppo organizzativo nell’ambito della garanzia dei servizi universali che la costituzione oggi garantisce come presidio di democrazia alle donne e agli uomini del nostro paese. Devono essere la trama, l’architrave della costruzione delle nostre politiche di rappresentanza. Voglio ringraziare Natale Vitali e il gruppo dirigente della Fp Cgil, insieme all’Assemblea generale, le Rsu e i comitati degli iscritti perché la Funzione Pubblica Cgil di Ferrara oggi è una realtà solida sul territorio. Oggi assumere quest’incarico è una grande responsabilità". All’Assemblea generale anche Veronica Tagliati, segretaria generale della Cgil di Ferrara, e Marco Bonaccini segretario generale della Fp Cgil Emilia Romagna.