Ferrara, 6 gennaio 2020 - Una tragedia in diretta tv, prima della corsa disperata in ospedale, l’attesa con il fiato sospeso e la speranza di farcela, poi arenatasi su un letto del nosocomio di Mantova. Marco Cocchi, avvocato e commercialista ferrarese cinquantenne, con una grande passione per lo sport, se ne è andato così ieri pomeriggio, durante la partita del suo Kleb a Mantova. Il vice presidente della società stava assistendo alla gara al fianco del presidente Francesco D’Auria da bordo campo, prima del malore improvviso. Immediati i soccorsi a bordo campo, con massaggio cardiaco e defibrillatore. Poi la corsa nel nosocomio mantovano, mentre la famiglia (Cocchi lascia la moglie Maria, che gestiva con lui lo studio, e due figli piccoli di 10 e 6 anni) veniva informata in diretta e partiva da Ferrara in direzione Mantova. Tenuto inizialmente sotto osservazione, le sue condizioni sono via via peggiorate da rendere impossibile anche un intervento chirurgico.

Sconvolti ovviamente i famigliari e tutto il mondo della pallacanestro, che era diventato il suo mondo in questi anni. Il padre tanti anni fa era stato un dirigente spallino e aveva tramandato la passione per la Spal al figlio Marco, che però negli ultimi cinque anni si era avvicinato tantissimo alla palla a spicchi, fino a diventare dirigente e braccio operativo della società. "Perdo un amico e un collaboratore, perché era anche il mio commercialista – dice l’ex presidente del Kleb Fabio Bulgarelli, raggiunto dalla notizia mentre si trovava fuori città –. In questi anni Marco si era molto appassionato, all’epoca della mia presidenza era stato fondamentale per aiutarmi ad andare avanti e a non mollare, e credo fosse fondamentale anche ora per l’attuale presidente D’Auria. Lavorava moltissimo, magari non aveva un carattere semplice perchè la sua schiettezza poteva non piacere a volte, ma credo che il basket ferrarese debba rendergli merito per quanto ha fatto in questi anni. Sono vicino alla moglie e ai due figli, è una tragedia".

La partita del Kleb a Mantova si è conclusa con una vittoria che assume i contorni drammatici nel terzo parziale, quando improvvisamente Cocchi, seduto a bordo campo al fianco del presidente Francesco D’Auria, si accascia. Il presidente, sconvolto e quasi in lacrime, poche ore dopo dall’ospedale di Mantova racconta così quei momenti. "Mi aveva detto qualche minuto prima che non si sentiva bene, così gli ho detto che chiamavo un medico. Lui inizialmente ha detto che non ce n’era bisogno, ma poi si è accasciato e ho capito...".

Poi ecco il ricordo accorato di un amico e collaboratore che con Cocchi ha condiviso tutto negli ultimi dodici mesi.

«Ancora non me ne rendo conto – prosegue D’Auria –, perdo un faro, una persona a cui tutto il basket ferrarese deve molto. Era sempre molto lucido nelle scelte, ci completavamo in questo e con lui il dialogo era sempre alla pari: non eravamo sempre d’accordo ma ci dicevamo tutto. Era anche il commercialista delle mie aziende, perché in lui riponevo una fiducia totale. La scorsa notte abbiamo dormito insieme a Mantova, ci pr endevano pure in giro per questo... Ho perso tantissimo oggi".

Marco Cocchi, dicevamo, si era avvicinato concretamente alla pallacanestro nella stagione 2014/2015, quando l’allora Mobyt era presieduta da Fabio Bulgarelli, con il quale Cocchi collaborava anche a livello professionale. Da quella stagione il suo ruolo nella società è cresciuto sempre più, fino a diventare vice presidente e ad avere un ruolo molto attivo nelle decisioni societarie e nella ricerca degli sponsor, anche con il passaggio di testimone tra Bulgarelli e D’Auria.

Il Kleb sulla sua pagina Facebook lo ha ricordato con un messaggio molto toccante e tantissimi sono stati i ricordi di tifosi e semplici appassionati. Nelle prossime ore verrà resa nota la data dei funerali.