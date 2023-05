’Marco’ e ’La terra delle meraviglie’ Doppio premio per la Faust edizioni

Duplice riconoscimento per la casa editrice ferrarese Faust edizioni nel concorso letterario internazionale “Cristina Campo” (627 libri partecipanti provenienti anche da Germania, Francia, Grecia, Serbia, Spagna, Arabia Saudita e Persia). Trentotto le opere premiate dalla presidente dell’evento Angioletta Masiero, suddivise nelle quattro sezioni “Libro edito di narrativa”, “Libro edito di saggistica”, “Poesia inedita”, “Libri di poesia, narrativa e saggistica estera tradotti dalle varie lingue” dal 2015 a oggi. La casa editrice ferrarese di Fausto Bassini ha visto spiccare, in due sezioni distinte, La strada di Marco. Storia di un ragazzo, di una curva maledetta e di una battaglia giudiziaria da Ferrara a Strasburgo: il ’caso Coletta’, scritta dal vice caposervizio del Resto Carlino Nicola Bianchi, e La Terra delle meraviglie. Teatro e musica tra ville e delizie dell’Associazione De Humanitate Sanctae Annae, opera collettiva a cura del professor Riccardo Modestino. La strada di Marco ha ottenuto il premio Presidente della giuria sezione narrativa con la seguente motivazione: "Il giornalista Nicola Bianchi ci racconta la breve vita di Marco; lo fa rivivere in queste pagine così vere, umane, toccanti. E insieme a Marco compaiono i suoi genitori-coraggio, che hanno lottato con dignità e determinazione perché al loro figlio fosse data giustizia. Perché alla sua morte non si aggiungessero altre morti. Quel guardrail, dopo la scomparsa del giovane, esattamente sette mesi dopo, è stato installato e ha salvato ben undici vite umane. Un libro esemplare, una storia drammatica, una “giustizia ingiusta”. Una storia che non si deve dimenticare".

Al volume La Terra delle meraviglie è stato conferito il terzo premio per la Saggistica edita, dietro le opere “E pensare che c’era Giorgio Gaber” di Andrea Scanzi e “Le case straordinarie di Venezia” di Luca Colferai (Newton), prima e seconda. "Uno splendido volume – così la motivazione –, curato fin nei minimi dettagli, che vede il contributo di 42 autori (docenti universitari, musicologi, studiosi di valore nazionale ed internazionale), con prefazione del professor Marco Dorigatti, docente presso la University of Oxford. Un saggio antologico che è anche un affascinante viaggio".