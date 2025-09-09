Marco, vent’anni dopo: "Il dolore non passa mai. Ma oggi mio figlio vive"

di Nicola Bianchi

FERRARA

Vent’anni dopo le ferite sanguinano ancora e i lividi restano del colore rosso-violaceo. Ma, vent’anni esatti dopo, c’è una consapevolezza che deve essere gridata con orgoglio. Ed è tutta impressa nella frase sul cippo dedicato a Marco – Marco Coletta, 22 anni –, simbolo della battaglia di mamma Antonella e papà Daniele. Recita: Affinché il tuo sacrificio non risulti vano.

Antonella, è tutto vero?

"Quel guardrail, installato sette mesi dopo la morte di mio figlio e alto come ciò che era il muro di Berlino, continua per fortuna a salvare vite. Ne abbiamo contate decine. E ancora oggi troviamo pezzi di auto".

Nove settembre 2005-9 settembre 2025: cosa è cambiato?

"Il tempo passa ma il dolore aumenta. L’assenza di Marco e la sua non presenza si fanno sempre più sentire e tutto ciò che è accaduto dopo la sua morte mi sembra un incubo. Mai avrei pensato di essere ancora qui a lottare per dargli dignità, spesso mi chiedo dove ho trovato, e trovo, tutta questa forza. Poi mi rispondo che è Marco, da lassù, a darmi una mano".

Ancora oggi, però, manca ancora ’la’ risposta: perché via Raffanello, soprattutto in quel tratto, non era protetta da un guardrail?

"Abbiamo avuto solo sentenze ’fredde’, che nulla hanno mai avuto a che fare con la vita di Marco. Le istituzioni, poi, ci hanno sempre risposto che non c’erano i soldi per installarlo. Peccato che subito dopo la tragedia, quei soldi sono stati trovati. Se la protezione non serviva fino al 9 settembre 2005, perché metterla dopo? Un paradosso, no? O meglio, una grande presa in giro...".

A proposito di atti e sentenze, qualcuno scrisse che Marco sarebbe morto ugualmente...

"Sì, forse paragonandosi a Gesù Cristo. Con la testa, con una gamba, un braccio, o il bacino rotti, ma con il guardrail Marco quella notte sarebbe tornato a casa. Vivo. La sua morte, questo è stato messo nero su bianco nell’autopsia, è sopraggiunta per asfissia da annegamento. Punto".

Oggi Marco Coletta è il nome di due parchi pubblici, la sua storia è diventata un libro, ’La strada di Marco’, che ha ottenuto altrettanti premi in concorsi narrativi rispettivamente nazionale e internazionale, il 14 ottobre poi sarà il fulcro della festa della legalità.

"Sono contenta che tutto sia stato fatto in suo nome. Quando vado al parco Coletta, mi perdo negli spettacoli, negli occhi dei bambini che giocano, in quelli dei loro genitori che li osservano amorevolmente. No, il nome di Marco non è passato indenne, sempre più persone hanno preso coscienza del suo sacrificio".

Oggi Marco avrebbe 42 anni...

"E sarebbe un bravissimo uomo, un grande uomo con una serietà esagerata. Mamma, mi diceva sempre, nel mondo c’è troppo male e vorrei tanto poterne sconfiggere un pochino. Sognava di entrare nelle forze dell’ordine, ci sarebbe riuscito".

Il momento più brutto in questi anni?

"Quando ci siamo trovati le tante porte sbattute in faccia, quando qualcuno, scocciato, disse di smetterla e che contro le istituzioni non si andava. O che avevamo stancato di andare in giro a parlare di nostro figlio. Per fortuna ci sono state tante cose belle...".

Le racconti...

"Tredici settembre 2018, prima presentazione del libro su Marco in biblioteca Ariostea. C’era la sala gremita, la gente che non riusciva a entrare. In quel momento mi sono sentita gratificata, come se qualcosa si fosse realizzato. Poi le inaugurazioni dei parchi, a Tamara e Ferrara. Non saprò mai ringraziare a sufficienza le due amministrazioni che hanno voluto dare il nome di Marco. Poi le scuole...".

Prego, vada avanti.

"Quando ho parlato ai ragazzi di due istituti della nostra storia. Ricordo che mi ero appuntata, come faccio sempre, alcune cose su un quaderno. Ma alzandomi in piedi davanti a loro, lo richiusi subito e parlai con il cuore. Nei loro volti mi sembrò di vedere Marco e di parlargli ancora una volta, come se fosse stato lì con me. L’unica cosa che mi fa stare bene è portare avanti il suo nome e il suo valore".

Accanto ad Antonella, c’è Daniele. Ogni volta che inizia a parlare di suo figlio, non riesce a controllarsi e viene travolto dalla rabbia per l’insensatezza di ciò che è accaduto e per la totale incapacità di un’istituzione di proteggere una strada da un canale profondo diversi metri.

"Spero – chiude papà Coletta – che da lassù un giorno si accenda una luce, nonostante il caso sia chiuso. Spero che un pubblico ministero prima e un giudice poi possano ridare giustizia a Marco. Anche se io sarò già morto fisicamente, perché mentalmente lo sono da quel 9 settembre. Di vent’anni fa".