Mare e granchio blu Oggi un incontro

Dal turismo sostenibile alla riduzione del marine litter passando per la tutela della biodiversità dell’ecosistema marino con un focus sull’emergenza granchio blu, la specie aliena invasiva che sta mettendo in difficoltà il settore dell’acquacoltura nelle aree del Delta del Po. Sono questi gli argomenti che verranno affrontati all’incontro pubblico ’I benefici della transizione ecologica per le attività costiere’, in programma oggi pomeriggio alle 19 a Caorle, in piazza Matteotti. Nell’ambito delle attività della quattordicesima tappa di Goletta Verde.