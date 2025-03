Il mare gira nella ruota della fortuna: “In regalo 400 giornate in spiaggia”

Comacchio, 3 marzo 2025 – Gira la ruota, il mare in palio per due giorni nella galleria del centro commerciale il Castello, a Ferrara. Borse da spiaggia, teli, bocce che rotolano in un pomeriggio tranquillo. Due lettini e un ombrellone nel montepremi affidato alla fortuna da otto stabilimenti che aderiscono a Cna. Daria Barboni, titolare del Miami, spiaggia e divertimento agli Scacchi, è entusiasta. “Abbiamo regalato 400 giornate gratis nei nostri lidi”. Risparmio assicurato per un turista, parliamo di 25 euro sonanti. Così, se Ferrara non va al mare sono gli operatori balneari ad andare in città. Gira la ruota.

L’imperativo, portare turisti sul litorale. Che ieri hanno preso d’assalto i lidi. Perché c’è qualcuno che ha già aperto i battenti. Sabato un po’ così. Ieri il botto. E’ entusiasta Nicola Veronese, alle redini di Ristoro (Volano). “Qui è tutto pieno, giornata da ricordare”, esulta, spaghetti con le vongole più ricercati dell’oro. Miti le temperature. “Se qualcuno ci chiede un lettino? Certo che lo diamo”. Poco lontano, sempre a Volano, c’è Umberto Cimatti, titolare di Ipanema. “Il lettino per stare un po’ in spiaggia? E’ gratis per l’occasione”. Euforia di una giornata dal segno più. Porte aperte in molti stabilimenti a Porto Garibaldi. Gianni Guidi, l’insegna del Nettuno, è contento per una domenica che puntava al tutto esaurito tra i tavoli. Sorride soddisfatta Maria Teresa Farinelli, stabilimento Due Stelle. In attesa di aprire gli ombrelloni i bagni puntano sul menù, signore incontrastato il pesce. Anche Gianni Nonnato e il padre Ciano, 87 anni, erano pronti a ricevere i turisti. E hanno fatto centro, orizzonte rosa allo Chalet del mare e all’Orsa Minore (Nazioni). Un po’ audaci dopo giorni di pioggia, ma il coraggio premia. Anticipo di stagione, che fa ben sperare. E, aiutati che Dio ti aiuti, per dare una spinta in più gli operatori sono andati a Ferrara. Al loro fianco, nella spiaggia artificiale del Castello, Linda Veronese e Andrea Cobianchi (Cna balneari), il direttore Matteo Gallieri della galleria del centro commerciale.

Si annuncia una stagione in ordine sparso, qualcuno ha aperto già questo fine settimana. Il Kursaal, a Spina, l’8 marzo. Una doppia festa per Nicola Ghedini, che taglia il traguardo dei 25 anni. Miami apre il 15 marzo, come Virna e Marysol, a Spina. ’Al sole’ aspetterà il tepore di aprile. Sara Bonazza, la titolare del ’Delfinus’ (Scacchi) per il weekend di Pasqua “Sperando che ci sia un bel sole”, incrocia le dita. Mery Carli, al timone da generazioni, di Virna n. 56 (Spina) era tra gli operatori balneari sbarcati in città. “Boom di buoni gratis per una giornata al mare, buon augurio per la stagione”. E gira la ruota.