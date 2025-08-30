Forte mareggiata, la duna collassa: l’onda si ‘mangia’ 100 ombrelloni

Comacchio (Ferrara), 30 agosto 2025 - “E’ collassata la duna, la mareggiata l’ha scavata e continua a scavarla. Le onde avanzano nel mio stabilimento, non ho quasi più ombrelloni”, Federica Veronesi, titolare dello stabilimento balneare ’Isa’, a Lido di Volano, guarda impotente quello scenario. Il maltempo, il vento, l’acqua che continua a salire. Metro dopo metro. “Siamo molto preoccupati – aggiunge la titolare del bagno, oltre 30 anni di storia, una tradizione del lido –. Se continua così l’acqua arriverà fino alla struttura, stiamo già rimuovendo le piastre di pietra”.

I turisti salgono sulla duna naturale per scattare le foto al mare che avanza

In pochi giorni da cento ombrelloni ne sono rimasti poco più di una decina. La Regione ha fatto un sopralluogo proprio in queste ore, è in programma un intervento per buttare sabbia dove tutto continua a franare. La duna cede, i pali che la sostengono sono stati spazzati via quasi tutti, i pini rischiano di essere risucchiati, di finire in quello specchio scuro di schiuma e sabbia. “Stiamo ricevendo telefonate dai nostri clienti storici, prenotano un ombrellone. Siamo costretti a dire di no, non abbiamo più lo spazio per mettere lettini, per accogliere i villeggianti. Siamo molto preoccupati. E, lo devo dire, in quello che per noi è un dramma riceviamo in queste ore tanta solidarietà”. Non riesce a trattenere la lacrima Federica, la sabbia che frana, alcuni turisti che si arrampicano su quello spezzone di duna. Che vanno oltre le transenne. “E’ pericoloso, abbiamo avvisato di non andare sulla duna. Ma pare che la curiosità sia più forte della paura”.

Federica Veronesi, titolare di Isa, con uno dei suoi bagnini

“L’avevo detto, avevo avvertito la Regione che sarebbe successo”, l’amara costatazione di Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Siamo ad un chilometro dalla falla che si formò alcuni anni fa lungo la costa, falla da dove poi è entrata l’acqua che ha invaso l’abitato di Volano. Buttare sabbia e sabbia, mettere quei pietroni non serve a nulla. Lo capirebbe anche un bambino, il mare sotto la superficie continua a scavare. E questi sono i risultati, parliamo di attività che hanno subito un ingente danno economico. Va realizzata una diga che spezzi l’onda del mare prima della costa, altrimenti ad ogni mareggiata si ripeterà questo drammatico copione”. La duna collassata, lo stabilimento, poi la pineta. “Il paese è al sicuro, ma si tratta solo di fortuna”, conclude Gianella.

Divieto di transito e balneazione

E’ stato disposto il divieto temporaneo di transito, fruibilità e balneazione a lido di Volano, nel tratto di litorale collocato dalla duna a sud dello stabilimento balneare ’Isa’, nell’area delimitata e nel tratto di mare ad essa prospiciente. Lo dispone un’ordinanza comunale nell’ultimo bagno del lido di Volano prima di raggiungere Nazioni. E’ «la conseguenza dei fenomeni meteo avversi che hanno interessato il territorio del comune di Comacchio – si legge nella nota – nelle giornate del 28 e 29 agosto, con intense precipitazioni, vento e mareggiate. Le eccezionali maree e l’intenso moto ondoso legato ai forti venti hanno provocato lo sgrottamento di terreno e conseguente collasso della duna naturale a Lido di Volano. Da qui la necessità di questo provvedimento a tutela dell’incolumità pubblica, una volta preso atto dell’intervento dell’Agenzia regionale sicurezza territoriale e Protezione Civile per la messa in sicurezza delle aree e considerato che, riscontrati i danni della costa, si è ravvisata la necessità di delimitare e interdire la zona in attesa degli interventi di ripristino”.

Sull’erosione costiera qualche giorno fa i rappresentanti di Fratelli d’Italia Fausto Gianella (primo firmatario), Marta Evangelisti e Alberto Ferrero, con un’interrogazione rivolta alla Regione chiedevano alla Regione «quali interventi sono previsti per contrastare l’erosione costiera».