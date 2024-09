"Mareggiata, spiaggia divorata". Gli operatori lanciano l’allarme

COMACCHIO

"La mareggiata della scorsa settimana ci ha portato via le prima tre file e adesso stiamo cercando di rimettere a posto quanto ci è possibile. Nulla in confronto a quello che hanno subito gli amici della Romagna, a quali esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza". A parlare è Nicola Bocchimpani presidente del Consorzio Nazioni, Pomposa e Scacchi che annovera una quarantina di stabilimenti balneari ed aggiunge "non ho mai visto una mareggiata così intensa durante il mese di settembre era più simile a quelle che abbiamo subito nei mesi invernali degli scorsi anni". Storicamente questi tre lidi hanno poca spiaggia e per loro perdere alcune file di ombrelloni, rispetto alle distese che contano Estensi e Spina è molto penalizzante. "La Regione ha previsto tanti investimenti proprio sulla costa comacchiese per quella tutela che cerchiamo di effettuare sui tanti stabilimenti e per evitare anche l’ingressione delle acque del mare negli abitati dietro la spiaggia". Lo afferma la dirigente Alceste Zecchi, dell’agenzia regionale per la sicurezza territorio e protezione civile di Ferrara. "Per raggiungere l’obiettivo è prevista una spesa di 600mila euro a completamento del rinforzo del dosso della Madonnina a Lido di Volano e un intervento complessivo sulle scogliere, col rinforzo della massicciata e la risagomatura degli argini di difesa a mare, ponendo anche del tessuto non tessuto per ’saldare’ queste opere difensive oltre a del terreno nella parte che guarda la spiaggia, per complessivi 5 milioni e 700mila euro. Oltre a questo anche una spesa di 3 milioni 300mila euro per il posizionamento delle scogliere davanti ai lidi Nazioni e Pomposa". La dirigente sottolinea la partenza dei lavori "entro fine anno, sempre se le condizioni del mare ovviamente lo consentiranno". E’ previsto uno scavo del canale Logonovo e con la sabbia prelevata saranno implementate le difese nella parte sud del lido di Spina, per una spesa di 400mila euro assieme al ripristino delle palificate e dei sacconi già presenti. "Inoltre - conclude la dirigente - è prevista una spesa triennale 2 milioni e 700mila euro per il ripascimento con la riprofilatura della battigia comprensiva dell’innalzamento delle dune invernali tese a proteggere sia gli stabilimenti balneari sia a evitare l’ingresso dell’acqua del mare agli abitati retrostanti".

cla. casta.