Mareggiate, Balboni: "Pronto il nostro esposto"

LIDO DI VOLANO

"Lo avevamo promesso ai tanti cittadini che nei mesi scorsi ci hanno premiato e alle imprese che ci hanno chiamate disperate subito dopo quella che io ho sempre definito una vera e propria inondazione, oggi quella promessa è mantenuta e domani, tempi tecnici permettendo, presenteremo alla Procura della Repubblica di Ferrara il nostro esposto per danni ambientali contro chi era tenuto alla salvaguardia di un ambiente delicato e fragile, ma soprattutto alla sicurezza dei propri cittadini". Con queste chiare parole il senatore Alberto Balboni, supportato nell’azione legale dal proprio avvocato David Zanforlini ha spiegato ieri le intenzioni di muovere una azione legale nei confronti dei responsabili della sicurezza pubblica nel contesto degli eventi di novembre 2022: il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri e l’assessore regionale con delega alla protezione civile Irene Priolo.

"Con un intervento celere, potevano essere considerevolmente limitati i danni provocati dalla mareggiata" ha spiegato ieri il senatore Balboni, sostenuto da Fausto Gianella, presidente della Cooperativa ittica ‘La Vela’ e presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Goro, assieme all’onorevole Mauro Malaguti, alla presidente del circolo di Comacchio Tiziana Gelli e al capogruppo consiliare Bruno Calderoni. David Zanforlini ha descritto nei particolari l’esposto che verrà presentato alla Procura di Ferrara, affinché vengano accertate eventuali responsabilità penali per "danno ambientale alla pineta, dove l’acqua salata filtrata nel terreno rischia di far morire i pini marittimi in un’oasi eccezionale di biodiversità sia per fauna che per flora". La norma, come riportato da Balboni, non punisce solo i reati dolosi, ma anche colposi (articolo 452 quinquies del Codice penale) contro l’ambiente. A supportare le tesi anche due interventi di tecnici qualificati, Mario Montanari agronomo e Pietro Valentini, già direttore area tecnica del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per i quali vi è "l’altissima probabilità di moria generalizzata di tutte le piante presenti e come si sta già notando dopo solo tre mesi dall’evento, in particolar modo delle piante più giovani, che prova la correlazione tra allagamento superficiale e salinità maggior causa di morte delle piante. La rottura dell’argine, come quasi sempre accade, era, all’inizio, di dimensioni ridotte – proseguono i tecnici - Operazione prioritaria, in questi casi, era intervenire con la massima tempestività per evitare che la falla arginale si allarghi ulteriormente, sotto la spinta e la turbolenza dell’acqua, e si allaghino i territori posti a valle, cosa che non è stata fatta".

Lauro Casoni