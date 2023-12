Mareggiate, difesa del porto canale: "Confermati i 10 milioni di euro"

Stanno per concludersi gli studi preliminari alla fase di progettazione dell’opera di difesa a mare nella zona portuale di Porto Garibaldi, cui seguirà la progettazione vera e propria dell’intervento, per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro lo scorso maggio. Ad aggiornare sull’iter, nella seduta della Commissione ambiente e territorio di mercoledì scorso, è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini che ha risposto all’interrogazione presentata da Marco Fabbri. Il consigliere regionale del Pd, infatti, chiedeva chiarezza sullo stato della progettazione e sulle tempistiche di realizzazione della difesa a mare. Fabbri, nell’occasione, ha da conto di alcune opere compiute dalla Provincia di Ferrara (ente gestore dell’idrovia) che, "seppur risolvendo in parte il problema del moto ondoso, ha incrementato l’accumulo di sabbia a ridosso dell’ingresso del porto", ma ha sottolineato come "l’opera definitiva di difesa a mare non sia mai stata realizzata".

A fronte delle informazioni fornite dall’assessore alle infrastrutture Andrea Corsini in risposta ad una prima interrogazione, secondo il quale l’opera già durante il 2020 avrebbe dovuto registrare un primo approfondimento interno, "con la struttura operativa dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che materialmente porterà avanti gli appalti, sulle possibili soluzioni progettuali", il consigliere ha dunque chiesto un ulteriore aggiornamento.

Corsini ha confermato che "a seguito della delibera di Giunta dello scorso maggio sono stati stanziati 10 milioni per quest’opera strategica. Proprio in questi giorni dovrebbero concludersi gli studi preliminari alla fase di progettazione a cui seguirà la progettazione vera e propria, l’esecuzione, la necessaria procedura di valutazione di impatto ambientale, la verifica e la validazione della stessa. Insomma, possiamo dire che la macchina si è messa in moto e si stima che l’avvio dei lavori non potrà avvenire prima del 2025". Fabbri si è dichiarato soddisfatto delle risposte ottenute e dell’intervento compiuto nel frattempo per l’innalzamento della banchina del porto allo scopo di contrastare le sempre più frequenti esondazioni del canale: "Auspico comunque - ha concluso - il più ampio coinvolgimento delle associazioni di categoria e di tutta la marineria per un tema particolarmente sentito sul territorio".