"Mareggiate, le aziende inviino il conto dei danni"

COMACCHIO

"Estendere gli indennizzi anche alle imprese della pesca e dell’acquacoltura colpite dagli eventi meteorologici eccezionali tra il 22 novembre e il 5 dicembre 2022". È questa la richiesta che è stata formulata, con un’interrogazione a risposta immediata in aula, dai consiglieri regionali del Partito democratico Marco Fabbri (primo firmatario), Marcella Zappaterra, Massimo Bulbi e Manuela Rontini. "Per questi eventi meteo – hanno rimarcato i consiglieri dem - lo scorso 2 febbraio il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Cesenatico, Gatteo e Savignano sul Rubicone: sono già stati assegnati 16 milioni di euro per gli interventi più urgenti". Da questo primo intervento statale, sottolineano, "è, però, stato escluso il settore della pesca e dell’acquacoltura: diverse imbarcazioni dedicate alla pesca nonché vivai dedicati all’acquacoltura hanno subito danneggiamenti". La risposta all’interrogazione è arrivata dal sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi: "C’è un canale di finanziamento autonomo per questi settori. La Regione Emilia-Romagna è in attesa a ricevere la stima dei danni di queste imprese: l’assessorato regionale all’Agricoltura chiederà poi al ministero l’attivazione del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura".

"Utile trovare capienza in quel fondo – ha replicato il primo firmatario dell’interrogazione, Marco Fabbri -, fondamentale l’impegno del governo nazionale". Analoga richiesta di chiarimenti era stata avanzata nei giorni scorsi dalla presidente e consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, che chiedeva alla giunta regionale di "chiarire in via definitiva se le imbarcazioni destinate ad acquacoltura e i pali utilizzati per delimitare le concessioni di pescaallevamento, rientrino tra i beni strumentali esclusi dal provvedimento di sostegno economico previsti per i danni all’acquacoltura e alla pesca nella Sacca di Goro. E, in caso di esclusione, chiedeva se la Regione reputasse ’urgente’ un ulteriore intervento integrativo che includa tra i beneficiari anche gli operatori nel settore acquacoltura e pesca di Goro e Comacchio che dimostrino di aver subito danni relativi ai beni strumentali citati in precedenza, ovvero di qualsiasi natura. I danni provocati dal maltempo in quelle aree sono stati enormi e il minimo che la Regione può fare è adoperarsi affinché coloro che ne sono stati colpiti ricevano il sostegno economico che gli spetta". Ieri, con la risposta al Pd del sottosegretario alla presidenza Baruffi, è stato riportato il percorso che sarà seguito per i risarcimenti dei danni che sono stati subiti dai settori di pesca e acquacoltura.

Valerio Franzoni