Mareggiate, più sicuri gli argini: "Conclusi lavori per 600mila euro"

Una maggiore sicurezza contro il rischio di mareggiate e, al tempo stesso, un ambiente naturale tutelato è il risultato dei lavori da poco conclusi per migliorare la stabilità dell’argine Madonnina, l’opera di difesa dall’ingressione marina del Lido di Volano a Comacchio. Le opere, finanziate con 600mila euro, sono state realizzate a seguito di un accordo tra l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna dell’Agenzia del demanio e i Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, gestori dell’area, i lavori sono stati progettati ed eseguiti dall’Ufficio di Ferrara. Con questo intervento sono già investiti complessivamente un milione e 400mila euro per il recupero della struttura di difesa dalle ingressioni marine. In molti ricorderanno come, nel dicembre di tre anni fa, proprio da questo argine ci fu una delle ingressioni del mare che consentirono all’acqua salata di invadere l’abitato della località turistica. L’allagamento porto a gravi danni sia alle imprese turistiche che a tutti i cittadini del Lido di Volano con innegabili disagi per tutti e la devastazione che producono sempre questi fenomeni alle persone tutte. L’intervento ha previsto il rialzo di quota dell’arginatura, il rifacimento del profilo lato laguna, la rimozione di ostacoli, come ad esempio recinzioni divelte e la sistemazione della vegetazione arbustiva sulle sponde. Inoltre, per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso, attraverso un rialzo con terreno di cava e finitura in stabilizzato, è stata creata una pista che collega via Lido di Volano e il guado sul ramo vecchio del Po di Volano, oltre a un dosso carrabile con sbarra. I lavori sono stati concordati con il reparto dei Carabinieri, l’Ente Parco del Delta del Po e con il Comune di Comacchio, a cui l’area è stata riconsegnata al termine delle attività. Le opere completano un precedente intervento da 800mila euro realizzato in emergenza, col posizionamento di grandi massi nella frattura apertasi sull’argine al fine di bloccare al più presto questo ingresso dell’acqua di mare. Un intervento resosi indispensabile subito dopo l’eccezionale maltempo che, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre di tre anni fa, aveva provocato l’allagamento dell’abitato del Lido colpendo anche i territori di Comacchio, Goro e Codigoro. Il rischio mareggiate a Volano esiste, in particolare a Lido di Volano, a causa della sua posizione costiera e della sua vulnerabilità all’erosione. Nonostante recenti interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’argine, la zona è considerata a rischio per eventi meteorologici sempre più violenti. La Protezione Civile ha previsto nuovi fenomeni di erosion

Claudio Castagnoli