“Mareggiate ai Lidi, spiaggia dimezzata in 5 anni”

Comacchio, 22 settembre 2025 – “Nel giro di cinque anni la spiaggia del bagno Isa si è in pratica dimezzata, è plausibile purtroppo che nel giro di una manciata d'anni questo come altri lidi possano essere completamente mangiati dal mare”, è l’allarme erosione lanciato da Gianfranco Vitali, presidente della delegazione di Comacchio di Confcommercio. Un imprenditore storico dei nostri lidi, un uomo che da sempre ha investito e investe sul turismo. Il mare una sua seconda casa.

L’allarme di Vitali arriva a pochi giorni dalla mareggiata che si è abbattuta sul litorale, mareggiata che ha strappato un pezzo di spiaggia dello stabilimento balneare ’Isa’, a Lido di Volano.

Oltre cento ombrelloni lambiti dal mare, sotto gli occhi di Federica Veronesi, titolare del bagno.

Era stata la prima a lanciare l’allarme, tra rabbia e disperazione, davanti al mare che per giorni ha continuato a portarsi via la spiaggia, collassata una duna a ridosso della pineta.

A lanciare un appello alle istituzioni. “Bisogna intervenire in modo serio, in 30 anni non avevo mai assistito ad uno scenario del genere”.

Adesso scende in campo anche Vitali. “Lo stabilimento balneare Isa è stato colpito nelle settimane scorse da pesanti mareggiate, è crollato parte dell'arenile e le acque marine si sono spinte a ridosso della pineta. In realtà – la sua analisi – punti critici si ritrovano anche a Spina all'altezza del campeggio Spina come alle Nazioni nelle adiacenze dell'Hotel Club Spiaggia Romea. Di solito si interviene con un ripascimento sabbioso ma che alla fine risulta inefficace sul medio e lungo periodo”.

Da qui l’appello. "Serve un intervento strutturale della Regione Emilia Romagna che dia una soluzione definitiva al problema. Pur comprendendo la oggettiva difficoltà di trovare strumenti adeguati per contrastare questi fenomeni erosivi, rimane aperta la necessità urgente di porre un rimedio duraturo. D'altra parte tra breve con l'arrivo dell'autunno e le mareggiate, la questione si riproporrà in tutta la sua gravità e non si può rimanere insensibili al grido d'aiuto che viene da tempo dai nostri imprenditori (e non solo) il cui lavoro e l'esistenza stessa delle loro imprese viene messa pesantemente a rischio”.