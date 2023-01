Mareggiate, torna l’incubo "Stabilimenti da arretrare"

COMACCHIO

Mareggiate e forte vento hanno interessato la costa comacchiese, soprattutto nella giornata di lunedì. Le criticità maggiori sono state verificate a Lido di Volano, in prossimità degli stabilimenti balneari nella zona sud della località, risultata molto vulnerabile a fronte di una quota molto bassa dell’arenile che ha favorito l’ingressione marina. Il tema è stato affrontato lo scorso 19 dicembre a Comacchio, alla presenza della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, con delega all’Ambiente e alla Protezione civile, che assieme a rappresentanti di Comune e Provincia di Ferrara ha incontrato i titolari degli stabilimenti: "In quell’occasione – ricorda l’assessore all’Ambiente del Comune di Comacchio, Antonio Cardi – è stata aperta una riflessione, sulla possibilità di un arretramento degli stabilimenti balneari, prevedendolo eventualmente nel Piano urbanistico generale e con una modifica al Piano dell’arenile, previa discussione con la Provincia di Ferrara competente sull’area. Ma bisognerà tener conto di diversi fattori, anche legati agli sviluppi relativi direttiva Bolkestein". In previsione, inoltre, anche un altro intervento per l’argine Madonnina: un intervento che era già stato prevista dalla Regione su sollecitazione dei carabinieri forestali, prima della eccezionale mareggiata del 22 novembre che ha causato la rottura nell’argine di difesa a mare. La parte interessata dall’intervento di rinforzo, per un costo previsto di 300mila euro, è la punta dell’argine, più a est rispetto alla zona in cui si era verificata la rottura: i 300mila euro stimati per questa opera andrebbero a sommarsi agli 800mila euro già messi in campo per la riparazione dell’argine Madonnina, disposta nelle ore successive alla rotta. Sempre per litorale comacchiese, è stato definito un accordo tra l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e l’Università di Padova per attività di studio e ricerca per individuare le migliori tipologie di intervento a difesa della costa. L’attenzione da parte degli enti coinvolti, dunque, è alta. Tornando alla questione maltempo, a Porto Garibaldi si è registrato un lieve sormonto di acqua dal porto canale che non ha generato grosse problematiche. Una situazione di ingressione marina sulla spiaggia, sempre nella giornata di lunedì è stata registrata anche a Lido di Spina, un corrispondenza dei bagni ‘Giamaica’ e ‘Le Piramidi’, dove la Regione sta intervenendo con un’opera di ripristino con materiale sabbioso. Per oggi è stata emessa una nuova allerta gialla che interesserà tutto il litorale emiliano-romagnolo.

Valerio Franzoni