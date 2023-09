"Marelli, sostegno agli operai licenziati"

Nonostante il presidio e l’intervento di sindaci e Regione, la proprietà della Marelli di Crevalcore tira dritto sulla chiusura della fabbrica dove lavorano anche famiglie del centese. "Sin dalla settimana scorsa, appreso della notizia come sindaco, insieme agli altri primi cittadini della zona ci siamo recati al presidio – dice il sindaco di Cento Edoardo accorsi – per dimostrare vicinanza alla causa dei lavoratori perchè è inaccettabile la modalità con le quali è stata presa la decisione. Ho subito anche io affrontato la cosa perché alla Marelli lavorano anche tante famiglie centesi e il mio impegno, come esiste sul fronte Vm, esiste in tutte le battaglie per conservare il lavoro sul nostro territorio". E seria è la preoccupazione dei centesi. "Anche al presidio ho incontrato diverse persone di Cento che lavorano lì e ho parlato con loro – prosegue – altri mi stanno scrivendo in questi giorni. Tutte persone addette alla produzione. E’ la preoccupazione di persone che devono portare avanti la propria vita e ci sono anche diverse famiglie che vedono sia marito che moglie lavorare alla Marelli, con mutui da pagare e figli a carico. Preoccupati di trovarsi a fine anno senza lavoro e senza sapere come portare avanti le loro famiglie. Aprendosi poi anche tutta un tema di ricollocamento che non è semplice risolvere. Ho dato massima disponibilità di essere al loro fianco".

Laura Guerra