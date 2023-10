Maresca a Fabbri: "Attacco scomposto. Molte le proposte fatte dall’opposizione"

Ciò che afferma il sindaco Fabbri sull’opposizione "non corrisponde al vero". Anzi, è la cifra del suo modus operandi basato sulla "delegittimazione dell’opposizione, attraverso un attacco al Pd da cui è ossessionato" tentando in questo modo di "negare l’esistenza di una grande pluralità di soggetti politici e civici che stanno lavorando insieme per una proposta alla città alternativa alla sua". La risposta al vetriolo alle affermazioni del primo cittadino arriva dal capogruppo di Ferrara Bene Comune, Dario Maresca che, da civico, sta lavorando con il tavolo delle opposizioni per costruire programma e candidatura da opporre a Fabbri alle amministrative di primavera. "Molti sono i contenuti che le opposizioni hanno portato avanti in consiglio comunale – puntualizza Maresca - molte le proposte nate in questi anni dal tavolo delle opposizioni, molte le idee che stanno convergendo in vista delle elezioni. Se il sindaco non le conosce - probabilmente perché non partecipa da mesi ai consigli comunali - vedremo di fargliele avere, anche se la nostra premura è confrontarci con i ferraresi, per esprimere al meglio le loro preoccupazioni e speranze, e non con chi in questi anni ha sistematicamente impedito il dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione".

Dopo una lunga elencazione di proposte - dalla demografia al Petrolchimico, passando per l’inversione di tendenza sul fronte del sociale, finendo con l’urbanistica – Maresca arriva al punto della questione.

" È il non aver trovato adeguate risposte da parte della giunta di destra alle priorità della città – scandisce il consigliere di opposizione - che costituisce la posizione alternativa, su cui stanno convergendo molte forze politiche e molte espressioni civiche, e non certo una personalizzazione anti sindaco che solo lui immagina, forse a causa di un ego troppo grande. È fuori luogo e falso quindi quanto afferma il sindaco uscente Fabbri, che ancora una volta attacca le opposizioni non con argomenti di merito, ma cercando di denigrare e delegittimare la controparte politica". La sferzata finale, è una considerazione politica per tentare di aprire una breccia nella maggioranza. "Forse Fabbri farebbe meglio a preoccuparsi della litigiosità e frammentazione della sua maggioranza o delle vicende giudiziarie dei suoi esponenti che hanno svilito l’istituzione comunale – tuona - . E farebbe meglio a dirci come vorrebbe risolvere le criticità della città che in questi anni sono rimaste tali, come lo spaccio di droga che si è soltanto spostato di qualche isolato, o che si sono aggravate, come le difficoltà economiche di tante famiglie dovute agli aumenti delle bollette e all’inflazione. Penso che nessuno dell’opposizione si faccia impressionare dagli interventi scomposti del Sindaco, ma che sia giusto che tutti sappiano che ciò che afferma non corrisponde al vero".

Federico Di Bisceglie