"Marfisa, attenti a far rispettare sempre le regole"

Caro Carlino,

non nascondo il profondo disagio che ho provato nel leggere la lettera a firma “un gruppo di residenti“, pubblicata a pagina 11 del nostro quotidiano cittadino nella giornata di giovedì 3 agosto. Quanto descritto nella lettera citata è assolutamente destituito di ogni fondamento in relazione alla realtà storica: mai, al Circolo che ho l’onore di presiedere, si sono verificati i fatti pretestuosamente lamentati e narrati dal “gruppo di residenti“. Al contrario, è mio impegno nonché doveroso onere, unitamente ai consiglieri del club e a tutti i soci, far rispettare in modo esemplare le regole e le norme vigenti, al fine di consentire la civile convivenza della comunità, nel perimetro di residenza ove è ubicato il circolo tennis. Schiamazzi, invettive, turpiloqui non sono in alcun modo né ammessi né tantomeno tollerati, ragione per la quale quanto descritto nella lettera pubblicata non corrisponde al vero. Nella nostra storia, ormai centenaria, da sempre abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze manifestate, via via nel corso del tempo, dai vicini, nei confronti dei quali la disponibilità dei rappresentanti del circolo non è mai venuta meno. Per questo considero oltremodo gravi, diffamatorie, false e pretestuose le accuse che sono state rivolte ai soci e ai frequentatori del club, ragione per la quale stiamo valutando di agire, nelle opportune sedi, per la tutela dell’onore e del decoro dell’associazione che rappresento. Quanto sopra, trova puntuale riscontro nel fatto che, qualora le circostanze e gli addebiti falsamente rivolti alla “vita“ del circolo fossero veritieri, sarebbe certamente intervenuta l’autorità preposta, onde sanzionare tali presunti, e mai verificatisi, incivili comportamenti: naturalmente, ciò non è mai avvenuto, ragione per la quale le accuse di cui alla missiva si sconfessano da sole! Grazie per lo spazio concesso alla mia doverosa replica, in difesa di un circolo storico che rappresenta, da quasi cento anni, un punto di incontro della vita sociale cittadina e che è stato il riferimento di personalità dello sport e della cultura, da Bassni ad Antonioni, da Caretti a Chailly.

Umberto Caniato,

presidente Tennis club Marfisa

(nella foto Giorgio Bassani al Marfisa nel 1937, archivio)