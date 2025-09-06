Marfisa, si aprono di nuovo le porte. Finalmente il taglio del nastro. A 13 anni dal sisma dell’Emilia

di Francesco Franchella

"Ecco una baccante tenera di corpo e di veli, ma col naso stranamente arrossato dalle libagioni, oppure deità derelitte alla loro nudità morbida, indecente, o efebi che scrivono a terra col dito, mentre si asciugano al sole su un drappo, e batton le gambe per ozio; sirenette turbate, coi seni gonfi, come iniziali di antiche miniature; capri rampanti e leonesse smunte. Un mondo che avrebbe fatto, credo, la delizia di Filippo De Pisis". Francesco Arcangeli rappresentò nelle pagine del suo Bastianino (1963) quello che un visitatore, oggi – 6 settembre 2025 –, può intuire camminando con la testa rivolta ai soffitti decorati di Palazzina Marfisa d’Este. Il merito è dell’illusione della pittura dei Filippi, ma anche dei restauratori che hanno restituito alla Marfisa il suo vecchio-nuovo volto. L’edificio ha riaperto i battenti, dopo due anni e mezzo di lavori post-sisma, di interventi di consolidamento strutturale e di adeguamento degli impianti. Il progetto di allestimento, ideato e coordinato dal Servizio Beni Monumentali, dal Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco e dalla Fondazione Ferrara Arte, di concerto con la Soprintendenza, ha visto collaborare, per la parte architettonica, Lucia Angelini (Ferrara Arte), con Romeo Pio Cristofori e Francesca Acqui (conservatori Musei d’Arte Antica), che si sono occupati dell’allestimento delle vetrine e degli arredi. Il nuovo percorso nasce grazie alla collaborazione con Bper Banca, che, come ha spiegato all’inaugurazione Sabrina Bianchi (responsabile del patrimonio culturale Bper), è proprietaria degli arredi e delle opere storiche. Al percorso sono state aggiunte medaglie, monete e ceramiche provenienti dalle collezioni civiche e dalle raccolte della Fondazione Estense. Il museo – strutturato secondo un racconto storico, che dal Rinascimento arriva fino all’allestimento di Nino Barbantini del 1938 – è articolato in 8 sale e presenta 166 oggetti esposti. "Finalmente questo luogo riaprirà al pubblico, rinnovato e accessibile a tutti – commenta il sindaco Alan Fabbri –. La Marfisa è parte integrante di un piano strategico di recupero, miglioramento e valorizzazione di palazzi, dimore ed edifici storici di Ferrara". "Dall’inaugurazione dell’allestimento di Barbantini sono passati 87 anni – afferma Ethel Guidi, dirigente Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco –. Il progetto di Barbantini seguiva il gusto tipico dell’epoca, molto diverso da quello contemporaneo e fatto per evocare la fascinazione della memoria rinascimentale. E infatti, quell’allestimento è stato già modificato a partire dal dopoguerra". Una delle parole d’ordine, nel discorso della dirigente è "accessibilità: l’obiettivo è che tutti i visitatori si sentano a loro agio alla Marfisa": a questo servono l’inserimento di rampe, utili a superare i dislivelli interni, e l’adozione di strumenti che ampliano le modalità di visita.