Margini di Resistenza. Quattro serata a Ponte

Quattro serate per promuovere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra italiana. Si tratta della seconda edizione della rassegna letteraria ‘Margine di Resistenza’, organizzata dal Consorzio eventi editoriali, con il contributo della Fondazione L’Approdo e il circolo Acli di Pontelagoscuro, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna. Gli appuntamenti si terranno alle 21 nell’area coperta all’aperto del circolo Acli in corso del Popolo, tutte al giovedì: domani, poi il 10, 17 e 24 luglio. La rassegna è stata presentata ieri nella sede della Fondazione L’Approdo con il consigliere regionale Paolo Calvano, poi per il Consorzio Eventi, il presidente Federico Felloni e Sergio Gnudi. Il primo appuntamento avrà al centro il ricordo indelebile di Enrico Berlinguer, con inaugurazione della mostra iconografica ‘Enrico Berlinguer luoghi e parole’ presentata da Valter Zago. A seguire un reading dell’attore Michele Bertelli da ‘I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer’. Si prosegue il 10 ricordando l’ottantesimo anniversario della Liberazione in Italia. Si terrà la presentazione del libro di Oriano Campini ‘Parole mai viste’ in collaborazione con l’Anpi provinciale di Ferrara, con un intervento del presidente Roberto Cassoli. Il terzo incontro quello del 17 sarà in ricordo dei trent’anni dalla fine della guerra in Bosnia (1995-2025), con presentazione del libro di Nermin Kahriman dal titolo ‘Casa mia, Sarayevo vive e vivrà sempre’, che ripercorre gli anni terribili del conflitto. La rassegna si chiuderà il 24 incentrato sul Pci italiano e la sua eredità storica, presentazione del libro a cura di Sergio Gnudi ‘E fu la festa’. A quarant’anni dal grande evento del 1985 della Festa nazionale de L’Unità, fu l’ultima grande festa nazionale, un libro che raccoglie ricordi e immagini. Ne parla con l’autore Ugo Sposetti, dirigente di quel Pci e attuale presidente dell’associazione Enrico Berlinguer. "Si tratta di un appuntamento letterario – ha ricordato Calvano – che, come Regione, abbiamo sostenuto, in quanto si colloca in un percorso per tenere viva la memoria, lezioni del passato per il futuro. Quest’anno si ricorda l’ottantesimo della Liberazione, quindi questa rassegna lo ricorda in un suo incontro".

Mario Tosatti