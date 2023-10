Margutti: "Solo dei no alle nostre proposte. E senza argomentare"

"Leggiamo con stupore la dichiarazione della maggioranza secondo la quale la nostra richiesta di un intervento unitario del nostro consiglio comunale per accelerare tempi e risorse per i danni da grandine sia dettato da scorrettezza e interessi politici e elettorali". A replicare è il gruppo di Futuro Comune a Terre del Reno. "La realtà è che la maggioranza ha votato contro al nostro odg di richiesta al Governo di procedere con la massima immediatezza a ristorare con risorse e tempi certi coloro che hanno subito danni dalla grandine del 22 luglio – dice il capogruppo Francesco Margutti (nella foto) – Mai una volta che si possa parlare dei contenuti delle nostre iniziative. Ci accusa come al solito di allarmismo, scontro destra-sinistra, tattica, preconcetti, tra l’altro per un documento che non aveva nulla di ideologico all’interno e votato all’unanimità da diversi consigli comunali". E punta il dito. "Qui fa più comodo continuare a votare contro tutte le proposte della minoranza – tuona – da mesi abbiamo provato a far sentire la voce delle tante segnalazioni ricevute: i genitori ai quali è stata aumentata inspiegabilmente la retta dei nidi d’infanzia, coloro che hanno avuto danni ingenti a tetti, case e veicoli devastati dalla grandinata, i dossesi preoccupati per lo stabilimento di sperimentazione della termolisi o per lo stato di manutenzione del ponte sul Reno, abbiamo proposto un regolamento che disciplinasse un piano antenne, chiesto il termine dei cantieri post sisma, individuato una linea di finanziamento regionale per la ciclabile (rifiutata dal sindaco, che poi ha usato il bando consigliato) e votato contro l’aumento della tariffa rifiuti 2023 proposta dalla maggioranza. Tutto bocciato".