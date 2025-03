Maria di Nazaret nella Commedia, interviene il prof. Gregorio Vivaldelli

Per iniziativa del Serra club Ferrara, domani alle 20,30, al Seminario arcivescovile in via Giuseppe Fabbri 410 si svolgerà una conferenza del prof Gregorio Vivaldelli sul tema "Se’ di speranza fontana vivace. Maria di Nazaret nella Divina Commedia". Il tutto "per ribadire – si legge nella nota degli organizzatori – l’urgenza di coltivare sempre un cuore aperto alla speranza, Dante evoca la centralità di Maria lungo tutto il suo viaggio descritto nella Divina Commedia, fino ad immergersi nello splendido inno a Maria presente all’inizio del XXXIII canto del Paradiso".

Il prof Vivaldelli, trentino di origine, è docente di studi e scienze bibliche, avvincente conferenziere, autore di molte e importanti pubblicazioni. Grande esperto di Dante, ha dedicato gran parte del suo lavoro all’analisi della figura di Maria nella Divina Commedia, offrendo una prospettiva unica e approfondita su questo tema. La figura di Maria nella Divina Commedia di Dante Alighieri è di fondamentale importanza, permeando l’intero poema e assumendo diversi ruoli chiave.