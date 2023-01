Maria, il mito. Dal trionfo al declino

Storie d’opera, la lirica raccontata nei libri: Maria. Ritratto della Callas di Nadia Stancioff in scena oggi al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. Nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita di Maria Callas, oggi alle 17 con la rassegna ‘Storie d’opera’ si ripercorre la sua vicenda umana ed artistica attraverso il libro della giornalista Nadia Stancioff, amica e confidente della celebre cantante. La rassegna di approfondimento è nata in collaborazione con il critico musicale Athos Tromboni per la stagione di opera e balletto del Teatro Comunale. Ingresso libero.

Quello che viene proposto rappresenta il terzo appuntamento al Ridotto del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ del ciclo intitolato ‘Storie d’Opera, la musica raccontata nei libri’. Nel 2023 cade l’anno del centenario della nascita di Maria Callas e il critico musicale Athos Tromboni, coadiuvato dalle lettrici Ambretta Balboni e Elvira Tanzilli del Gruppo Gad, racconterà di Maria Callas avendo come traccia narrativa il bellissimo libro di Nadia Stancioff, Maria, ritratto della Callas. Come spiega lo stesso Athos Tromboni, "le iniziative intorno a questo grande soprano del Novecento si concentreranno probabilmente nell’autunno-inverno del prossimo anno, essendo la Callas nata il 2 dicembre 1923. Ma il Teatro Comunale, proprio per la sua rassegna, ha voluto in un certo senso anticipare i tempi, senza escludere però che potranno esserci altre iniziative commemorative future". L’autrice Nadia Stancioff ha conosciuto Maria Callas nel 1969, quando fu incaricata dal produttore cinematografico Franco Rossellini di curare come giornalista l’ufficio stampa del film di Pier Paolo Pasolini, Medea, che Maria ha interpretato come attrice dopo averla fatta trionfare nei teatri lirici europei e americani come cantante. Tra le due è nata subito un’amicizia profonda. Tanto che Stancioff è diventata anche la confidente della Callas. La giornalista risiede attualmente a New York, ma ha sempre suddiviso il proprio lavoro tra Roma (dove ha vissuto da bambina, figlia di un diplomatico bulgaro), e la metropoli statunitense. Il suo libro non è soltanto una biografia, ma soprattutto una inedita rivelazione della donna Maria Callas, dopo i trionfi, quando il declino come cantante era ormai sopravvenuto. Sono pagine anche commoventi, che hanno saputo riportare nella realtà della donna in carne ed ossa, umanamente fragile, il mito e i suoi sogni di gloria. Storie d’Opera, la lirica raccontata nei libri è il ciclo di incontri volto ad avvicinare al mondo della lirica seguendo un percorso inusuale, attraverso una serie di pubblicazioni – insieme ai loro autori e ad artisti di rilievo – che ne trattano aspetti particolari. Il progetto del Teatro Comunale nasce in collaborazione con Athos Tromboni e Uncalm, ed è realizzato grazie al contributo concesso alla Biblioteca della Fondazione Teatro Comunale dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura. I prossimi incontri, sempre a ingresso libero alle 17, si terranno il 14 febbraio con Federico Maria Sardelli e L’affare Vivaldi. La puntata successiva del ciclo sarà invece il 14 marzo. Ospite di questo appuntamento sarà Leone Magiera con L’opera secondo me (Edizione Curci).