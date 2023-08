Maria Luisa Capuzzo, lunedì i funerali a Pontemaodino

Si svolgeranno lunedì prossimo alle 15, nella piccola chiesa di Pontemaodino, dove la salma sarà esposta fin dal mattino, le esequie di Maria Luisa Frignani in Capuzzo (nella foto). Una scelta dettata dall’aver vissuto gli ultimi felici anni col marito, il noto pittore del Delta Mario Capuzzo, in una casetta di legno, sul vicino canale Galvano, nella frazione codigorese. Dopo la funzione religiosa, la salma verrà portata al cimitero di Badia Polesine per essere tumulata a fianco del marito, che amò moltissimo, e per la quale si spese per mantenerne viva la memoria, dove potranno così tornare ad essere insieme, questa volta per sempre. Chi vorrà ricordarla, potrà farlo, con una donazione all’associazione di volontariato Pronto Amico che gratuitamente, come sempre, la trasportava nelle diverse visite ospedaliere. Il sindaco di Codigoro, Alice Sabina Zanardi, non appena saputa la notizia della scomparsa di Maria Luisa, ieri mattina, ha immediatamente avvisato i sindaci di Bondeno Simone Saletti, dov’era nata tanto che firmava i quadri che dipingeva, come Marisa da Bondeno, ed anche quello di Badia Polesine, Giovanni Rossi. La vedova Capuzzo è scomparsa mercoledì al Pronto Soccorso del Delta, dov’era stata portata d’urgenza, da Casa Alma in cui era ospitata, a seguito dell’aggravarsi di un male incurabile che l’aveva aggredita da tempo. Aveva 94 anni ed in occasione del suo ultimo compleanno, il 17 febbraio scorso, il primo cittadino codigorese si era recata a trovarla portandole in dono un mazzo di fiori "era anche, oltre che per farle gli auguri, per suggellare quel fortissimo legame che si era creato con Codigoro e la sua gente. Una donna straordinaria che porterò sempre nel mio cuore".

cla. casta.