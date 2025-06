Maria Margotti e le lotte sindacali: "Grazie a lei riconosciuti i diritti"

Pomeriggio interessante organizzato dalla Consulta delle donne di Argenta, dove la storica Antonella Guarnieri ha inquadrato la figura di Maria Margotti nell’ambito delle lotte dei lavoratori e successivamente degli studenti per ottenere e veder garantiti i loro diritti e la loro dignità. (Nella foto da sinistra Antonella Guarnieri, vicepresidente Anpi Ferrara e storica, ricorda la figura di Maria Margotti). "L’articolo 40 della Costituzione – ricorda Alessandra Ferlini, insegnante e componente della Consulta - con il diritto di sciopero garantisce e sancisce qualcosa di fondamentale e ribadisce la necessità di condizioni di lavoro umane e dignitose per il cittadino nonostante il caporalato attuale voglia minare tutto questo. Importante è lottare affinché ciò non succeda facendo gruppo, unendo le proprie forte attraverso un lavoro solidale e di coesione sociale sostanziale". La Consulta delle donne nasce dalla volontà di proseguire un percorso iniziato grazie al progetto “Argenta 2030” per promuovere le azioni dell’Agenda ONU 2030. Gli obiettivi e le finalità sono molteplici: il primo è il sostegno a progetti e iniziative territoriali per perseguire educazione e formazione della cittadinanza alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale delle donne.