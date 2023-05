Maria Margotti Il ricordo della mondina uccisa

Con una parca ma suggestiva cerimonia, si è voluto ricordare nei giorni scorsi la figura di Maria Margotti, la mondina di Filo uccisa il 17 maggio del 1949. Avena 33 anni, lasciò due figlie in tenera età: Giuseppina ed Alberta. Perse la vita durante una manifestazione bracciantile organizzata nelle campagne intorno a Molinella. Un luogo dove ora sorge un cippo in ricordo del suo sacrificio, e dove all’epoca i lavoratori agricoli incrociarono le braccia per reclamare i loro diritti. La commemorazione, causa il maltempo che l’ha resa proibitiva sul punto in cui è stato eretto il monumento, a Ponte Stoppino, è stata celebrata sulla tomba, nel cimitero di Filo, dove sono conservate anche le spoglie del marito Mario Baldini, morto di malattia pochi anni dopo il matrimonio. Una delegazione del sindacato pensionati Spi-Cgil, Udi, Consulta cittadina e Partito Democratico vi ha deposto una corona di alloro.