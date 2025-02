Maria Paiato stasera al Comunale: "Il buon teatro serve a vivere bene"

Questa sera alle 20.30 – con replica domani, stessa ora, e domenica alle 16 – l’attrice Maria Paiato sarà in scena, al teatro comunale ‘Claudio Abbado’, con ‘Boston marriage’, tratto dal testo di David Mamet. In scena con lei Mariangela Granelli e Ludovica d’Auria.

Cosa ritrova di sé nello spettacolo e nel suo personaggio? "Ho l’opportunità di metterci tutta la mia voglia di divertirmi. È un personaggio che ha delle caratteristiche che mi appassionano molto. Sono quelle della commedia brillante, simile a certi film americani degli anni ‘40 e ‘50. È una rappresentazione leggera e intelligente, con numerose variazioni negli stati d’animo. Passo dalla tragedia più assoluta a un eloquio basico e colorito. È come essere sulle montagne russe. Mi diverto molto ed era una cosa che mi mancava".

Questo è un testo dissacrante e sarcastico. Che tipo di approccio c’è stato? "L’approccio è stato usuale. Il testo lo ha scoperto il regista, Giorgio Sangati. Questo è un grande classico, che dà la possibilità di essere letto in più modi. La nostra lettura è canonica. Si riproduce il rituale del tè nel salotto. Giorgio ha voluto collocare tutto l’accadimento all’interno di una scenografia quasi cinematografica. È come se ci trovassimo in un teatro di posa. Siamo slegate dal dover riprodurre per forza quanto accadrebbe nel testo. Il contenuto è inserito in un contenitore che rende possibile questa commedia".

Il suo personaggio si arrampica su tutto pur di arrivare al suo obiettivo. Come ha fatto a rendere simpatica e piacevole un’arrivista? "Lei lo fa per amore. Lei ama Claire, che però è venuta per chiedere al mio personaggio (sua ex fidanzata) un favore. Io mi illudo che sia tornata per la nostra relazione, ma poi scopro che non è così. Di conseguenza cerco strategie per fare in modo che lei rinunci alla sua nuova fiamma. Poi c’è da dire che inventa trabocchetti fino a un certo punto. Alla fine si rende conto che non c’è possibilità di ritorno e si arrende".

Si sente di accostare questo testo di Mamet più a un amore saffico o più a una riflessione fluida alla Virginia Woolf? "È un insieme di tutte e due le cose. Mamet è molto accorto. La commedia, all’epoca, non ebbe un grande seguito. Ma Mamet ne parla in maniera così leggera che sembra quasi un argomento di routine. L’amore è un pretesto. La faccenda dell’amore tra di noi passa in secondo piano. Sono due donne che si amano, ma è un amore di complicità e scambio reciproco".

Questo spettacolo si muove tra egoismo, altruismo e complicità. "Sì, Mariangela Granelli ha costruito un personaggio che è in contrasto con il mio. La sua Claire è impulsiva, che non sa resistere a pulsioni sessuali e sensuali. Il suo ruolo è più difficile. Il mio è una pentola a pressione che ha la possibilità di sfiatare tramite battute ben costruite e chiare. La Claire di Mariangela ha una grande femminilità, ma anche un lato più viscerale. Lei è guidata dal cuore, io dal cervello".

Quello affrontato nello spettacolo è un discorso attuale. Come vi ponete per non risultare macchiettistici? "Noi trattiamo questo spettacolo con grande onestà e divertimento. Ci preoccupiamo del pubblico, non per rincorrere ciò che potrebbe volere, ma per proporre ciò che il testo è: una commedia misurata, elegante e intelligente. Non abbiamo avuto il timore di una mancanza di accettazione".

Che messaggio si vuole mandare? "penso che il messaggio sia legato al fatto che, attraverso del buon teatro, possano passare delle questioni e tematiche in maniera intelligente e leggera. Il buon teatro dà l’opportunità di vivere quel divertimento che parte dalla parola, che diverte e diverge dalla ’solita cosa’. Bisogna poi impegnare, nello stesso tempo, la propria mente a fare un piccolo sforzo. Uno sforzo che fa molto bene al nostro immaginario e alla nostra anima".

Andriy Sberlati