Maria Strino, il benvenuto . Sarà viceprefetto aggiunto

La prefettura di Ferrara dà il benvenuto alla dottoressa Maria Strino, nuovo viceprefetto aggiunto che arricchisce il team dirigenziale con la sua professionalità ed esperienza. Proveniente da Salerno e laureata in Giurisprudenza, Strino è stata assegnata dal Ministero dell’Interno alla Prefettura di Ferrara al termine del percorso teorico-pratico di formazione iniziale svolto dai vincitori di concorso per l’accesso alla carriera prefettizia. Dopo le formalità di rito, alla Dott.ssa Strino è stata affidata la responsabilità dell’Area IV Immigrazione, un settore strategico e delicato per la gestione delle politiche migratorie e dell’inclusione sul territorio ferrarese. La scelta, operata dal Prefetto, testimonia la fiducia nelle capacità della neo-dirigente di affrontare con determinazione le sfide di questa funzione. L’arrivo della Dott.ssa Strino rappresenta un rafforzamento significativo della struttura prefettizia, chiamata a rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze della comunità. "Desidero rivolgere alla Dott.ssa Strino i miei più sinceri auguri di buon lavoro – dichiara il Prefetto –. Il suo arrivo è un momento importante per la nostra squadra, che si arricchisce di una professionista preparata e motivata. Sono certo che porterà un contributo prezioso, soprattutto in un ambito cruciale come quello dell’immigrazione, dove competenza e sensibilità sono fondamentali. Che questa sede segni l’inizio di una carriera ricca di soddisfazioni".