Marici balla per Nutsa Buzaladze. Ferrara sul palco dell’Eurovision

C’è un po’ di Ferrara sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024. Per la 68ª edizione del concorso canoro, quest’anno ospitato alla Malmö Arena a Malmö, in Svezia, c’è anche il ballerino ferrarese Andrea Marici, 33 anni, che da un mese sta lavorando per lo show della cantante georgiana Nutsa Buzaladze, che per la sua canzone “Firefighter” ha scelto un cast tutto ‘made in Italy’, composto da due coreografi (Miguel Wave & Luigi Allocca) e quattro ballerini (oltre ad Andrea Marici, Dante Gerlo, Daniele Nocchi e Nick de Souza). Il producer, americano, è lo stesso di Jennifer Lopez.

"Nutsa Buzaladze è un’artista meravigliosa, già finalista agli American Idol,duettando con un’icona pop come Kylie Minogue – racconta il ballerino Andrea Marici –. Con lei sto vivendo un’esperienza insolita: fin da subito ci ha voluto tutti in Georgia per costruire insieme lo spettacolo per l’Eurovision. Così facendo, oltre a contribuire all’affiatamento tra di noi, mi ha fatto anche scoprire meglio la sua nazione". Posta al confine tra l’Europa e l’Asia, un tempo Repubblica sovietica e ancor prima annessa all’impero zarista, nel marzo 2022 la Georgia ha presentato la domanda per l’adesione all’Unione Europea. Nel 2023 Bruxelles ha accettato la sua candidatura ufficiale, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La sua situazione geopolitica, ancora divisa tra Mosca ed Europa in questi ultimi anni, è sotto i riflettori degli stati membri. "Abbiamo cambiato la coreografia almeno 10 volte, ogni volta per perfezionare al meglio lo show", racconta il danzatore ferrarese, che ha ormai all’attivo più di 13 anni di esperienza nel settore. "Angelina Mango è molto talentuosa. Quest’anno, però, il mio cuore è a favore del popolo georgiano, un popolo assai umile, ma spinto da una grande forza, che sta cercando di emergere e di rinascere. La cantante Nutsa Buzaladze rappresenta per loro la speranza". Per seguire lo show dall’Italia: l’Eurovision trasmesso su Rai 2 dalle 21 circa (dopo il tg serale) per le due semifinali. Mentre la finale sarà trasmessa live su Rai 1 questa sera dalla 20.35 fino all’una di notte. Tutto la trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su app e sito di Rai Play.