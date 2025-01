Mariele Ventre, il premio in città. Torna l’evento di pattinaggio. Carità: "Unico nel suo genere"

La prima volta di ‘Mariele Ventre’ a Ferrara. La storica manifestazione di pattinaggio artistico arriva a Ferrara sabato 25 al palasport ‘Giuseppe Bondi arena’, Piazzale atleti azzurri d’Italia 1, con gruppi di danza e ginnastiche sulle note dello Zecchino d’Oro. Si tratta della XXVII edizione del trofeo ‘Mariele Ventre’, presentato nella mattinata odierna nella residenza municipale. Un evento organizzato dal SdA pattinaggio Uisp Emilia-Romagna, con fondazione ‘Mariele Ventre’, Antoniano onlus di Bologna, oltre al patrocinio del comune di Ferrara, regione Emilia-Romagna, ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca – ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, Rai Emilia-Romagna e Qn Il resto del carlino. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore allo sport, Francesco Carità, il presidente Uisp Emilia-Romagna Enrico Balestra, la presidente Uisp Ferrara, Eleonora Banzi, la presidente fondazione ’Mariele Ventre’ Maria Antonietta Ventre, il referente settore pattinaggio Uisp Emilia-Romagna Raffaele Nacarlo e il direttore di Antoniano onlus di Bologna, Fra Giampaolo Cavalli. Nel corso della presentazione l’assessore Francesco Carità ha ricordato: "Un vero piacere che il nostro Comune ospiti una manifestazione di richiamo regionale, con spettacolari esibizioni di pattinaggio di giovani, giudicati dagli alunni delle scuole primarie. Si tratta di un evento unico nel suo genere. Ringrazio Uisp e tutte le parti coinvolte che si sono prodigate nell’organizzazione di quest’appuntamento". L’incontro è fissato per il 25 gennaio, a partire dalle 15, al palasport di Ferrara.

Presenterà Guido Madreoli lo spettacolo di pattinaggio artistico, danza e ginnastiche under14, sulle note canzoni dello Zecchino d’Oro e di Walt Disney. Tredici saranno le esibizioni, costruite sulle note dei grandi classici – che hanno coronato l’infanzia di molti –, che riempiranno la pista di piccoli atleti e atlete, con suggestive scenografie. La presidente Eleonora Banzi ha proseguito sottolineando che: "Ferrara, con il suo palasport, si appresta a vivere una giornata straordinaria, fatta di emozione e bellezza. Sabato 25, quindi, non sarà solo uno spettacolo, ma un’occasione per celebrare lo sport per tutti, per ribadire che ogni bambino e ogni bambina meritano di sentirsi protagonisti, non solo sul campo, ma anche nella vita".

La nuova edizione del trofeo coinvolgerà in un progetto motorio e laboratoriale anche alcune classi della scuola primaria ‘Giacomo Leopardi’ di Ferrara, che si sono messi alla prova, nei giorni che precedono l’evento, sotto la guida di tecnici Uisp, con le diverse discipline, per poi fare parte della giuria di bambini che darà colore alla manifestazione stessa.

Mario Tosatti