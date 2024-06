Marijuana, bilancino e kit per le dosi, gli studenti si fanno la serra in camera

Lagosanto (Ferrara), 21 giugno 2024 – Lotta allo spaccio, operazione dei carabinieri a Lagosanto e al Lido delle Nazioni. Un arrestato e due denunciati al termine del blitz dell’Arma per smantellare il traffico di droga nel periodo estivo.

Le perquisizioni. I carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi hanno effettuato una serie di perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Ferrara. Obiettivo, trovare la droga nelle abitazioni di alcuni giovani di Lagosanto e dei Lidi.

Positivo il bilancio dell’operazione, scatta all’alba con l’impiego di oltre venti militari della Compagnia di Comacchio. Uno studente, 20 anni, di Lagosanto è stato arrestato in flagranza di reato perché nascondeva nella sua camera oltre 70 grammi di marijuana, una piccola serra artigianale, bilancini e il kit per confezione in dosi la droga. Una studentessa, 19 anni, sempre a Lagosanto è stata denunciata perché coltivava in camera quattro piante di marijuana ed aveva tutto il necessario per preparare dosi per la vendita.

Infine è finito nella rete anche un pregiudicato, 22 anni, domiciliato ai Lidi. Aveva 13 grammi di marijuana e il materiae per confezionarla in dosi. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura Estense. Giovedì scorso il tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto, rimettendo in libertà il

giovane.