Marijuana nell’orto di casa, finisce in manette

I carabinieri della stazione di Mesola scovano una serra con piantagioni di droga, arrestato in flagranza un 40enne codigorese. Dopo il giudizio in direttissima del tribunale: la condizionale al condannato in cambio di una donazione alla comunità di San Patrignano. Nel pomeriggio del 5 luglio scorso i carabinieri della stazione di Mesola, intenti a svolgere uno dei numerosi servizi volti al contrasto del traffico e della produzione di stupefacenti, si sono imbattuti in una serra arrangiata sita nella zona agreste del comune. Da quest’ultima, posta alle spalle di un’abitazione in fase di restauro, proveniva un forte odore di piante cannabinoidi.

I militari, certi ormai di quanto avevano di fronte, hanno proceduto con la ricerca e l’identificazione del proprietario dell’area, conclusesi trovandolo nel giardino di casa. Trattasi di un uomo di 40 anni originario di Codigoro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili.

Procedendo poi con la perquisizione e sequestro di tutta l’area, i carabinieri hanno rinvenuto: 47 piante di Marijuana, piante in fase di essiccazione, 300 grammi di “inflorescenze”, già pronte alla vendita e disposte nelle buste di confezionamento ed infine materiale vario utile allo spaccio. Tutto ciò per un totale di 3 chilogrammi di sostanze psicotrope.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato, per produzione e detenzione di sostanza stupefacenti. Nella giornata del 7 luglio il 40enne è comparso dinanzi al tribunale competente di Ferrara con rito direttissimo. Il giudice ha disposto la condanna a seguito di patteggiamento, alla pena di 10 mesi di reclusione e seimila euro di multa. La sospensione condizionale della pena è stata subordinata a una donazione alla comunità di recupero di San Patrignano. Un importante arresto messo a segno dai carabinieri nel contrasto al traffico della droga ed un messaggio forte del giudice nella scelta della pena, che mai come in questo caso palesa veramente il suo fine rieducativo: quasi per contrappasso il 40enne è stato condannato ad aiutare i ragazzi della comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti. "Sono soddisfatto – ha commentato l’avvocato Gian Luigi Pieraccini, legale dell’arrestato –. La legislazione punisce la coltivazione anche se ai fini di consumo personale".