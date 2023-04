Marina Salamon a Casa Cini: "Troppi soldi fanno male"

"Mi è stato insegnato che il denaro non è nostro. E’ uno strumento, una responsabilità". Non lo ha detto un acceso pauperista ma Marina Salamon, imprenditrice ramo moda di successo (Moschino, Liu jo), impegnata nel sociale, cristiana, nel corso dell’incontro a Casa Cini per iniziativa della ’Cattedra dei credenti’ e della scuola di teologia per laici (direttore Marcello Musacchi) dove ha colloquiato con il coordinatore del corso Piero Stefani e con il pubblico. Il tema della serata era, specificamente, "Un’imprenditrice alla scuola di don Milani" e pertanto il maestro di Barbiana è stato ripetutamente citato da Salamon e da Stefani che, richiamandosi anche a padre Ernesto Balducci, lo ha definito non solo "Il buon samaritano delle intelligenze perdute" o mutilate, offese, scartate? Ma anche il "Buon samaritano della parola", capace di leggere la realtà, di affermare che "qualcosa di diverso è possibile", sempre pronto "ad indignarsi". Anche Salamon, nella sua lunga e non facile esistenza, insegue l’impegno per essere cristiani nelle vesti di imprenditrice e non solo. Ne fa fede, ad esempio, la decisione di trasformare Altana (cassaforte di famiglia) in un’azienda che rispetta i più elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli legati all’impatto sociale, ambientale e alle persone. "Alla famiglia va il necessario e il resto in azienda, a patrimonio. Troppi soldi fanno male".

Alberto Lazzarini