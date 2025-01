Marta Gerardi presenta ’La nave’. Un libro sulla necessità di umanità

Questo pomeriggio alle 17.30, nella sala dell’oratorio San Crispino di Libraccio, Marta Gerardi presenterà il suo nuovo libro ’La nave, A bordo della Life support di Emergency’. Introduce Francesca di Vece. A dialogare con l’autrice, Girolamo De Michele. Collabora Emergency.

La nave ’Life support’ di Emergency è in mare da dicembre 2022 per colmare l’assenza di un piano europeo di accoglienza che rimetta al centro la vita umana e contribuisca a togliere al Mediterraneo l’infame record di rotta migratoria più letale al mondo. Ma cosa ci fa un architetto a bordo durante la missione di pattugliamento? È colui che ha progettato la livrea della nave e, dopo anni di collaborazione con Emergency, Raul Pantaleo ha deciso di salire a bordo per ’umanizzare’ lo spazio dove saranno accolti i naufraghi.

Marta Gerardi è fumettista, grafica e illustratrice. Nel 2012 – con Raul Pantaleo alla sceneggiatura – pubblica il libro a fumetti ’Destinazione freetown’ e l’anno dopo collabora alla stesura di ’Architetture resistenti’.

ð: 0532241604