Martedì lavori sulla rete idrica

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, la società Cadf comunica che nella giornata di martedì, a partire dalle 8.30 e fino alle 16.30, in alcune vie di Formignana verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile. Le vie interessate saranno via Ruffetta, via Naldine, via Cavedagne e via F. Consul, dall’incrocio con via Ruffetta all’incrocio con viale Nord e civici 23-25-25b-8-10. Come specificato dalla stessa società, si potranno comunque verificare cali di pressione anche in zone limitrofe a quelle indicate. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà nel giro di breve tempo.

v. f.