Martha Argerich omaggia Ravel all’Abbado

Questa sera alle 20.30, al teatro comunale ’Claudio Abbado’, si terrà l’appuntamento più atteso della stagione 2024/2025. La grandissima pianista Martha Argerich – uno dei nomi più affermati nel panorama concertistico e pianistico – salirà sul palco del teatro insieme all’orchestra ’Filarmonica di Montecarlo’, diretta da Charles Dutoit. Legata da un lungo e intenso rapporto alla città estense, dove è stata protagonista molte volte al fianco di Claudio Abbado in memorabili concerti, la pianista argentina regalerà una serata che ha fatto registrare il tutto esaurito. Tanto la richiesta era elevata che, per venire incontro alle numerose domande di biglietti, in via eccezionale, sono stati messi in vendita – sia in biglietteria che sul sito web di ’Ferrara musica’ – sessanta posti in piedi di loggione, a partire dalle 10 di questa mattina.

Il programma, un tributo a Maurice Ravel nel 150° anniversario della nascita, prevede in apertura l’esecuzione della ’Tombeau de Couperin’, una suite composta inizialmente per pianoforte e più tardi trascritta per orchestra. Ideata e compiuta durante la prima guerra mondiale, rappresenta un omaggio funebre a François Couperin, il grande maestro del clavicembalo barocco, e al contempo ai tanti amici del compositore morti durante la prima guerra mondiale.

A seguire Martha Argerich eseguirà uno dei suoi cavalli di battaglia, il ’Concerto in sol’, che Ravel terminò nel 1931 dopo due anni di intenso lavoro. Pagina di limpidezza neoclassica, composta nello spirito di Mozart, che assembla con brillante e fascinosa maestria materiali variopinti comprendenti anche motivi jazz e temi da circo.

Chiudono il programma i ’Quadri d’una esposizione’ di Musorgskij, nati nel 1874 come pezzi pianistici e orchestrati nel 1922 da Ravel con una tale fantasia di timbri da assumere quasi valore autonomo. Furono ispirati a Musorgskij dalla vista dei disegni e degli acquerelli dell’amico architetto Viktor Hartmann, esposti dopo la sua morte nella città di San Pietroburgo.

Martha Argerich fin da subito si è dimostrata un portento. A soli 16 anni ha vinto i concorsi di Bolzano e Ginevra e a 25, dopo essersi aggiudicata il ’Premio Chopin’ a Varsavia, comincia un lungo e florido sodalizio artistico con Claudio Abbado. Da quel momento, la sua carriera è una successione di trionfi. Con un repertorio vastissimo, da Bach a Bartók, ha collaborato con i più importanti direttori, orchestre e festival, mentre negli ultimi anni si è distinta per il suo impegno verso i giovani musicisti attraverso masterclass, cicli di concerti e programmi sempre fuori dal comune e stimolanti.

Charles Dutoit, è già stato direttore musicale della ’Orchestre symphonique de Montréal’ – dal 1977 al 2002 –, dell’’Orchestre national de France’ – dal 1991 al 2001 –, della ’Royal philharmonic orchestra’ – dal 2009 al 2018 – e della ’Nhk symphony’ di Tokyo – dal 1996 al 2003 –, di cui è ora ’Direttore emerito’. Durante la sua lunga carriera ha collaborato con le orchestre più blasonate al mondo (oltre 150) e partecipato a tutti i principali festival internazionali.

L’orchestrað: 0532218307