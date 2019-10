Ferrara, 23 ottobre 2019 - E’ di Lavezzola ma ha studiato al Liceo Scientifico di Argenta. E’ uno, anzi una, dei venticinque magnifici nuovi alfieri del lavoro nominati ieri a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si chiama Martina Corelli, ha diciannove anni ed è caporale. Già, perché non solo è una campionessa dello studio come vedremo, ma anche di taekwondo (un’arte marziale coreana e uno sport da combattimento a contatto pieno, nato fra gli anni ‘40 e ‘50 del ‘900, basato principalmente sull’uso di tecniche di calcio, ndr) tanto che l’Esercito italiano l’ha ingaggiata non appena terminata la scuola media superiore. E a proposito di maturità, l’estate scorsa Martina ha superato l’esame con l’incredibile media di 9,96.

Di qui la segnalazione alla Federazione dei Cavalieri del Lavoro guidati dall’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato, la conseguente selezione e infine il grande successo con l’onorificenza di assoluta rilevanza. Purtroppo Martina non ha potuto ricevere personalmente l’importante premio perché impegnata in Cina, con la divisa dell’Esercito, proprio per i mondiali di Taekwondo (ha disputato gli incontri decisivi la notte scorsa).

Al Quirinale è così andato il padre Luca. Intervistato mentre era in treno, al ritorno dopo la cerimonia, non ha nascosto l’emozione ma soprattutto la straordinaria soddisfazione per una figlia bravissima sia nello studio che nell’attività sportivo-agonistica. Impiegato in un’azienda privata, Luca Corelli si era recato a Roma in compagnia della moglie che però, per motivi procedurali, non ha potuto accedere al salone delle cerimonie (il protocollo prevede infatti un solo accompagnatore). Oltre al presidente Mattarella, sono intervenuti alla premiazione il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e il presidente della federazione dei Cavalieri del Lavoro D’Amato. Corelli-padre non può che tessere (giustamente) le lodi di Martina: «Ha sempre studiato con volontà e passione» e nel contempo «ha praticato con altrettanto piacere e impegno l’attività sportiva. Aveva iniziato con la ginnastica artistica passando però, a otto anni, all’Aikido in una palestra che ha già espresso tanti eccellenti atleti». Poi i risultati: «Sì, ha conquistato sette titoli italiani, un bronzo ai mondiali juniores, vari «open» qua e là per l’Europa, una prima partecipazione ai mondiali senior». Sta insomma rapidamente scalando le classifiche e già si è insediata ai primi posti in cima. «Catturata» - in senso positivo - dallo Stato italiano, Martina vive ora a Roma nella Caserma dell’Esercito dove potrà allenarsi al meglio ma anche studiare. Ovviamente si sta iscrivendo all’Università.

«Alla facoltà di matematica», precisa il padre. L’onorificenza per Martina, che costituisce un importante riconoscimento anche per l’istituto argentano, è in forte relazione con il mondo del lavoro, come emerge con chiarezza dall’abbinamento fra i 25 giovani splendidi studenti e i 25 cavalieri del lavoro. Ecco gli altri studenti premiati: Aurora Abbondanza (Genova), Anna Accorinti (Vibo Valentia), Alessandro Bettoni (Brescia), Enrico Conforto (Cuneo), Chiara Dileo (ex aequo con G. Pellegrino) (Bari), Luca Giammanco (Palermo), Laura Ginestretti (Ravenna), Eleonora Graziani (Terni), Francesca Ludovici (Latina), Sara Lupo Pasini (Cremona), Thomas Maisonneuve (Milano), Fabrizio Miceli (Ragusa), Lorenzo Miglietta (Lecce), Lorenzo Musmeci (Taranto), Giovanni Pellegrino (ex aequo con Chiara Dileo) Bari, Thomas Reali (Pisa), Salvatore Carmine Romano (Potenza), Leonardo Sera (Frosinone), Giorgia Sordoni (Ancona), Diego Sparagna (Roma), Giuseppe Turturici (Agrigento), Emma Maria Ugolini, (Verona), Angela Zanatta (L’Aquila), Sofia Zanelli (Cosenza), Domenico Zucchi (Salerno).