Martina Corgnati, figlia di Milva: “Così amo Goro”

Un'immagine di Milva con la figlia datata 1986

Goro (Ferrara), 19 marzo 2023 – "Mia madre è stata fotografata migliaia di volte, ma quella immagine era veramente molto bella. L’ho scelta io", così la critica d’arte Martina Corgnati, figlia di Milva, icona della canzone italiana scomparsa a 82 anni, racconta come quello scatto catturato dal fotografo Marco Caselli Nirmal nel 2001 al Comunale durante un omaggio a Astor Piazzolla sia entrato nella serie di francobolli dedicati dalle Poste a sei personaggi famosi recentemente scomparsi, da Carla Fracci a Raffaella Carrà. A Milva. "In quell’immagine aveva 60 anni, quell’immagine racconta tutta la sua forza". Martina Corgnati, figlia della cantante Ilva Maria Biolcati e di Maurizio Corgnati, regista e produttore discografico, ha costruito la sua carriera in un mondo non molto lontano da quello che ha portato la madre al successo. Nata il 6 ottobre del 1963 a Torino, dal matrimonio tra la cantante e il produttore, ha conseguito due lauree, una in lettere moderne con indirizzo artistico e una in storia. Ha intrapreso una carriera come storica, critica dell’arte e saggista. Nel 2018 è salita sul palcoscenico dell’Ariston per ritirare il premio alla carriera assegnato a Milva, l’omaggio del mondo della musica ad una sua grande interprete. Milva, la...