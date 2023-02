Oggi alle 10.30 presso il cippo commemorativo di via Martiri delle Foibe, si ricorderà la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale, con la deposizione di una corona alla presenza del sindaco Dario Bernardi, degli amministratori e di una rappresentanza delle scuole superiori, il mini sindaco e mini consiglieri. "Qualsiasi discriminazione mina la democrazia. La convivenza e la tolleranza sono le principali risorse da affidare alle giovani generazioni", sottolinea il vice sindaco con delega all’Istruzione Francesca Molesini. "Le ideologie fondate sulla discriminazione dei nostri simili – interviene il sindaco Dario Bernardi - di qualunque colore politico o religioso esse siano, inevitabilmente conducono alla negazione di tutti i valori comuni e di appartenenza all’umanità. Essere consapevoli del nostro percorso storico è fondamentale per indicare la giusta strada alle nuove generazioni, dove la conoscenza è elemento di confronto e non di divisione". Il termine foibe è divenuto sinonimo dei massacri subiti dai cittadini italiani tra il 1943 e il 1947 da parte dei partigiani jugoslavi. Questi massacri si verificarono subito dopo la conclusione della Seconda Guerra mondiale e hanno lasciato una traccia indelebile nella nostra storia.