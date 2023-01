"Martorano ha agito correttamente"

In merito a quanto emerso dall’udienza di giovedì davanti al giudice delle indagini preliminari, Sandra Lepore, nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta truffa sull’accoglienza dei migranti, coordinata dal pm Andrea Maggioni, l’avvocato Fabio Anselmo – che assiste il funzionario della prefettura Vincenzo Martorano, sulla cui accusa di abuso d’ufficio ha chiesto l’assoluzione lo stesso pm – vuole "puntualizzare in ordine alla posizione processuale del mio assistito Vincenzo Martorano a tutela della sua dignità e specchiata onorabilità professionale.

Se è vero come è vero che il giudice ha accolto le eccezioni proposte sull’utilizzabilità delle intercettazioni – sottolinea l’avvocato Anselmo – è altresì vero che altri suoi colleghi, già in sede cautelare (Gip e Tribunale del Riesame), avevano sostanzialmente ritenuto che da esse non emergessero gravi indizi in tema di possibile responsabilità penale a carico del dott Martorano. Riguardo, poi, agli addebiti in concreto contestati al mio assistito, lo stesso pm ha riconosciuto di aver raggiunto la prova (fornita dalle difese) della liceità dell’operato del Martorano in tema dell’attività di controllo oggetto del processo. Ritengo pertanto che al dottor Martorano gli debbano essere riconosciute quella onestà e correttezza che sempre hanno caratterizzato il suo lavoro all’interno della prefettura di Ferrara". Il procedimento è stato aggiornato al 21 marzo prossimo, quando il gip Lepore scioglierà la riserva sulle istanze di assoluzione dello stesso Martorano e di Valentina Marzola di Asp e sulla richiesta di rinvio a giudizio dei tre vertici della cooperativa Vivere qui.