Marvelli: "Presto ripareremo la pedana"

TERRE DEL RENO

Verrà riparata la pedana di sollevamento per trasporto disabili del Fiat Doblò, concesso in comodato d’uso gratuito all’ssociazione di volontariato Progetto Rinascita e Vita Onlus, che lo utilizza ai fini sociali per il trasporto delle persone con problemi di mobilità che ne fanno richiesta. A darne notizia è l’amministrazione comunale di Terre del Reno, che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. "Nelle scorse settimane – spiega l’assessore ai Servizi sociali e Diversabilità, Filippo Marvelli -, l’associazione ha riscontrato malfunzionamenti alla pedana di sollevamento. Si rende perciò necessario eseguire una manutenzione che prevede la pulizia dei giunti e degli snodi, il controllo del circuito idraulico, la lubrificazione con ingrassaggio e la regolazione della movimentazione. Subito ci siamo attivati in tal senso e abbiamo incaricato la ditta Vision Ambulanze di Calderara di Reno di effettuare le riparazioni ed i controllo necessari, per la modesta spesa di 200 euro". L’assessore Marvelli evidenzia l’importanza della pedana per il servizio di ‘Rinascita e Vita’: "L’amministrazione è al fianco di tutte le associazioni del territorio che si occupano di fragili e disabili, fornendo tutto il sostegno, morale e materiale, per loro necessario".