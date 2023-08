Mary Fashion, c’è l’ok al rinnovo del contratto Cisl: "Gestione virtuosa degli orari in azienda"

Un incremento del premio azienda, una nuova piattaforma di welfare e una gestione più virtuosa – all’insegna della flessibilità – degli orari di lavoro e della pianificazione delle ferie. Sono questi i risultati più significativi raggiunti a seguito del rinnovo del contratto aziendale alla Mary Fashion, una delle eccellenze del nostro territorio in questo settore. "Già nel 2018 – spiega in un comunicato Vittorio Battaglia, sindacalista della Femca-Cisl – sulla contrattazione sindacale ci fu un grande passo in avanti grazie ad un contratto aziendale che ha comportato un premio degno di questo nome. Il nuovo accordo prevede un potenziale incremento dello stesso premio, l’introduzione di una piattaforma welfare e sulle parti normative, una miglior gestione degli orari di flessibilità previsti nel contratto nazionale e tempistiche più anticipate nella determinazione delle ferie". La Femca ringrazia "la rsu Elena Galli e la rsu di Filctem Cgil che, attraverso il loro contributo hanno individuato le vere istanze delle lavoratrici e lavoratori nell’addivenire a questo nuovo contratto aziendale". La gratitudine del sindacato va anche, oltre ai lavoratori, ad azienda e Confindustria che "hanno dimostrato massima disponibilità nella fase di negoziazione dell’accordo: un risultato molto importante che rappresenta un grande passo avanti".