Mary Fashion, opportunità nel mondo delle confezioni

Mary Fashion azienda con esperienza trentennale nel settore dell’abbigliamento per conto terzi di Ferrara, cerca addetta o addetto alla confezione. Dovrà saper assemblare i pezzi assegnati avendo cura di leggere la scheda tecnica e verificare la lavorazione, le misure e l’entità delle cuciture. Sistemare la macchina da cucire in modo idoneo. Confezione di prototipia, deve saper realizzare un capo completo sulla base della documentazione ricevuta dal reparto modelleria e dall’ufficio tecnico. La ricerca è rivolta a candidate e candidati con un’esperienza consolidata in posizione equivalente maturata nel settore abbigliamento, preferibilmente prime linee donna. È richiesta per la produzione un’esperienza di 3 anni nel settore, saper comprendere la scheda tecnica e seguire l’ordine di numerazione dei pezzi. Per la prototipia

esperienza di almeno 5 anni nel settore.