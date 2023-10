Marzia, lettera al sindaco: "Troppe ancora le barriere"

RENAZZO

"Alla mia autonomia ci tengo molto, ma quando giro per Renazzo, tra buche, marciapiedi inagibili costringendomi a girare con la mia carrozzina per strada con il rischio delle auto, e luoghi dove non riesco ad entrare o dove ci sono scivoli troppo ripidi potendo farmi cadere, ogni volta spero di tornare a casa sana e salva". A parlare è Marzia Melloni, disabile per malattia artrite-reumatoide infantile che ha deciso di scrivere pubblicamente al primo cittadino. "Un appello al sindaco Edoardo Accorsi e agli assessori – dice - ricordatevi quando date i permessi per aprire degli esercizi delle attività, che esistono anche le persone con disabilità, che necessitano di attenzioni". E parla delle barriere architettoniche. "Da noi si chiudono tutti gli occhi. Brutta abitudine che dichiara una scarsa se non nulla attenzione verso i più deboli – prosegue - Siamo in tanti con disabilità varie, che se chiamati possiamo, con voi, controllare cosa manca o cosa modificare perché non ci sia il bisogno di intervenire in un secondo momento. Per piacere, prendetene atto veramente perché la disabilità può arrivare a chiunque. Non facciamoci cogliere impreparati". E fa alcuni esempi a Renazzo, dove abita. "E’ stata appena inaugurata la sede degli infermieri di comunità ma il marciapiede è fatto in modo che con la carrozzina da sola non riesco a salire, se non rischiando di cadere – spiega parlando delle criticità della frazione – per salire in biblioteca in delegazione c’è un montacarichi, ma una volta entrata, se al piano superiore non c’è qualcuno che apre, è impossibile uscirne. Anche alla vecchia scuola, dove il Comune sta pensando cosa farvi coinvolgendo le realtà territoriali, c’è uno scivolo laterale ma se nessuno apre dall’interno e poi la porta dell’aula, rimani li fuori. Mi è successo per uno degli incontri partecipati di Bagherang. E una volta dentro, manca il modo per salire al piano superiore e non sarebbe male nel progetto includere anche un modo di accessibilità autonoma. I marciapiedi? Buche, poco larghi, scivoli troppo ripidi e pali sulla ciclabile. Così sono costretta a girare sulla strada, evitando anche li radici, buche, ghiaia, lavori stradali finiti male. Poi tanti negozi con scalini più alti di 2.5 cm e la Posta con la porta non automatica che richiede sempre grandi sforzi o aiuto di qualcuno". "Faccio mio l’appello di Marzia, che conosco personalmente e con cui ho subito avuto uno scambio in merito alla situazione – risponde il vicesindaco Vito Salatiello - Le nuove costruzioni del Comune hanno tutti gli accorgimenti e le doverose strutture per accogliere tutti i tipi di disabilità, lo prevede la norma e la sensibilità della nostra comunità. Quando ci sono situazioni di difficoltà é corretto che gli stessi cittadini lo segnalino e da parte dell’amministrazione, ci sia tutto l’impegno affinché venga fatto il possibile per consentire l’accesso e la fruizione in maniera uguale per tutti. Questo soprattutto per le strutture più vecchie che non sono state progettate con questi accorgimenti."