’Marzo Donna’ a palazzo Bellini. Docenti e alunni salgono sul palco

Va in scena venerdi sera, alla Sala Polivalente di Palazzo Bellini, "Vola libera", lo spettacolo che chiude tutte le iniziative del Marzo Donna di Comacchio. Spettacolo speciale, perché speciale è il cast che lo anima: docenti e alunni della secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Comacchio, tutti insieme per dare omaggio alle donne e alla loro libertà. Una quarantina gli "attori" che si alterneranno sul palco della Polivalente dalle 21, chi ballando, chi recitando e chi cantando, accompagnati dagli allievi dell’indirizzo musicale della stessa scuola. Fonte di ispirazione per l’ideazione della performance sono state le figure delle donne che nella storia hanno fatto da apripista per i diritti, approfondite in un percorso scolastico in questi ultimi due anni svolto in collaborazione con l’Udi e le Pari opportunità del Comune. Lo spettacolo, coordinato dalla prof. Maria Iannelli, è finanziato dal progetto "Questione di genere" ed è ad ingresso libero.

c.c.