Mascellani, il caso approda in aula

Si è aperto ieri mattina il processo a carico dell’imprenditore Roberto Mascellani. Al centro della fase dibattimentale c’è la lunga e complessa vicenda giudiziaria che vede il noto ingegnere ferrarese imputato per bancarotta in relazione al fallimento della Magazzini Darsena, società collegata alla ex Sinteco. Sotto la lente dei magistrati alcuni passaggi di soldi da un’azienda a un’altra dello stesso gruppo, che per gli investigatori sarebbero state in realtà distrazioni di fondi dal capitale delle imprese, con denaro finito anche all’estero. Per la difesa si trattava invece di operazioni compensative, senza distrazione di risorse tra le aziende collegate. Nel corso delle indagini, la procura ha posto sotto sequestro la considerevole cifra di quattro milioni di euro. Sequestro più volte impugnato e che a breve arriverà nuovamente all’attenzione della Cassazione.